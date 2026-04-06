Se conocen nuevos detalles de la muerte de reconocido empresario colombiano en playa de Punta Cana: así fue como falleció

Hugo Zuluaga, ingeniero y referente de la transformación digital del sistema de tránsito en Colombia, murió en medio de un accidente cuando se encontraba con sus hijos en una playa de Punta Cana.

Murió Hugo Zuluaga en Punta Cana, el cerebro detrás de la modernización del tránsito en Colombia

El hecho ocurrió el pasado viernes, 3 de abril, y poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles de lo ocurrido con el empresario de 57 años de edad.

Zuluaga llegó a República Dominicana en compañía de sus hijos, de 12 y 14 años, el pasado 28 de marzo. La idea era disfrutar de unas vacaciones y regresar al país el 4 de abril, pero el destino tenía otros planes.

Poco antes de que ocurriera el accidente, el hombre estaba con los menores en una playa cercana a un hotel en la zona de Bávaro, provincia de La Altagracia. Allí, disfrutaban tranquilamente y en un momento decidieron ingresar al mar.

Hugo Zuluaga, ingeniero antioqueño y referente de la transformación digital del tránsito en Colombia, falleció en un accidente en Punta Cana. Foto: Foto: X @MiOriente

En cuestión de segundos, al parecer, se registró un fuerte oleaje que arrastró a los tres hasta lo profundo del agua. De inmediato, según el canal CDN, los organismos de emergencia fueron alertados y se iniciaron las labores de rescate.

Los adolescentes de 12 y 14 años fueron sacados del agua por parte de los rescatistas, pero esta misma suerte no la corrió Hugo Zuluaga. Lastimosamente, el empresario fue encontrado 40 minutos después.

Una vez localizaron al ingeniero, personal médico le prestó los primeros auxilios y rápidamente fue trasladado hasta el Hospital Hospiten Bávaro.

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Pese a la reacción de los trabajadores de la salud, el deceso fue inevitable y se confirmó poco después. Según el medio local Diario Libre, el colombiano murió por cuenta de una hipoxia cerebral, que es la falta de oxígeno en el cerebro y que, al parecer, se dio debido al ahogamiento en el agua.

El hecho ya está siendo investigado por las autoridades de ese país, quienes confirmaron el fallecimiento del reconocido ingeniero.

El expresidente del Concejo de Medellín y excandidato a la Gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón Franco, fue uno de los primeros en pronunciarse tras la tragedia que enluta al sector tecnológico y empresarial del país. Foto: X @Mauriciotobonf

El cuerpo fue llevado hasta el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y se espera que en las próximas horas sea trasladado a Colombia para que sus familiares puedan darle el último adiós.