Hugo Zuluaga, ingeniero y referente de la transformación digital del sistema de tránsito en Colombia, falleció en un accidente ocurrido en Punta Cana, República Dominicana, dejando un amplio legado en la modernización de la movilidad en el país.

La historia de los muertos del cementerio de la comuna 13 que buscan a sus familiares: restos están en medio de escombros tras el colapso de las bóvedas





El sector tecnológico y empresarial colombiano atraviesa un momento de profundo luto tras la muerte de Zuluaga Giraldo, ingeniero de sistemas nacido en El Santuario, Antioquia, reconocido como uno de los pioneros en la modernización de la movilidad y la gestión del tránsito en Colombia y otros países.

Su fallecimiento se produjo en un accidente en el mar mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Punta Cana, República Dominicana, hecho que ha generado múltiples mensajes de condolencia desde distintos sectores del país y la región.

De acuerdo con reportes de prensa, como los registrados en El Colombiano, basados en información oficial y testimonios cercanos a la familia, Zuluaga fue arrastrado por una fuerte ola mientras se encontraba en la playa de un complejo hotelero en la zona de Bávaro.

Aunque equipos de rescate lograron auxiliar a sus hijos, quienes lo acompañaban, el empresario fue hallado sin signos vitales minutos después del incidente y trasladado a un centro médico donde se confirmó su fallecimiento.

Murió Hugo Zuluaga, el ingeniero de El Santuario que transformó la movilidad en Colombia y el mundo.



Fundó la empresa Quipux en 1995, en Rionegro, con una idea innovadora: aplicar el software a la gestión del tránsito. Lo que comenzó como un proyecto local se convirtió en una… pic.twitter.com/zeZe2BV9ww — MiOriente (@MiOriente) April 4, 2026

El ingeniero del Oriente antioqueño que transformó la movilidad digital en Colombia

Nacido en El Santuario, en el oriente antioqueño, Hugo Zuluaga se formó como ingeniero de sistemas y desde muy temprano se vinculó a proyectos tecnológicos relacionados con la gestión pública y la eficiencia administrativa.

Su visión lo llevó a fundar en 1995 la empresa Quipux, junto con Juan Pablo Ramírez, en Rionegro, Antioquia.

Lo que inició como una iniciativa local enfocada en soluciones de software para tránsito municipal terminó convirtiéndose en una de las compañías más influyentes en la transformación digital de la movilidad en América Latina.

Quipux fue clave en la modernización de sistemas de información del sector transporte en Colombia, participando en desarrollos asociados a plataformas,

Entre ellos se encuentra el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) y el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), dos estructuras fundamentales para la regulación vehicular en el país.

Bajo el liderazgo de Zuluaga, Quipux pasó de operar en municipios del oriente antioqueño como Rionegro, Itagüí y Envigado, a convertirse en un proveedor tecnológico de alcance global.

El expresidente del Concejo de Medellín y excandidato a la Gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón Franco, fue uno de los primeros en pronunciarse tras la tragedia que enluta al sector tecnológico y empresarial del país. Foto: X @Mauriciotobonf

Con el paso de los años, la compañía amplió su presencia a ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, y posteriormente inició operaciones en países de América, África y otros continentes.

Uno de los hitos más destacados de su gestión fue la internacionalización de soluciones tecnológicas para la administración del tránsito en países africanos como Costa de Marfil, Camerún y Senegal.

Allí, la empresa implementó sistemas de atención ciudadana, bases de datos vehiculares y plataformas de control de movilidad urbana.

Según información recopilada por medios regionales, la compañía llegó a contar con miles de empleados y operaciones en distintos continentes, consolidándose como un referente en tecnología aplicada a la gestión pública de la movilidad.

Por ahora, las autoridades y la familia no han entregado detalles oficiales sobre el sepelio de Hugo Zuluaga.

Se espera que en las próximas horas o días se confirme el proceso de repatriación del cuerpo desde República Dominicana hacia Colombia, así como el lugar donde serán realizadas las exequias.