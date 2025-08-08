Suscribirse

No es el verano: esta sería la mejor época para visitar las playas de Florida

En Florida los turistas pueden disfrutar desde sus paradisiacas playas hasta su gran oferta de compras, vida nocturna y arte urbano.

Redacción Mundo
8 de agosto de 2025, 9:41 p. m.
Brickell es uno de los distritos financieros más grandes de los Estados Unidos y también tiene muchos condominios residenciales de gran altura y torres de apartamentos.
Horizonte del centro de Miami, Florida. | Foto: Getty Images

El estado de Florida, en Estados Unidos, es uno de los más visitados por los extranjeros cada año, atraídos por los reconocidos parques Disney World y Universal Studios; además por la oferta de playas, compras y vida nocturna que se encuentra en Miami y sus ciudades cercanas.

Las diferentes agencias de viajes han resaltado cuál es la mejor época del año para visitar Florida, lo que podría modificar la experiencia y el presupuesto de los viajeros.

Para ello, se tiene en cuenta el clima, los meses de mayores descuentos, la cantidad de turistas que viajan a las ciudades de Florida, incluso los eventos que tendrán lugar en el estado.

Los viajeros deben tener en cuenta ciertas temporadas para decidir cuándo viajar a Florida. | Foto: Getty Images

Este estado al sur del país norteamericano es, en su mayoría, de clima cálido y tropical casi todo el año, alcanzando sus mayores temperaturas en los meses de verano —entre junio y septiembre—, las cuales pueden superar los 32 °C.

Además, esos meses suelen coincidir con las temporadas de lluvias y huracanes, que pueden provocar tormentas leves e intensas durante gran parte del día.

Por el contrario, durante el otoño y el invierno, que abarca desde octubre a marzo, el clima es más amigable con aquellos que no disfrutan del calor extremo. Las temperaturas se registran entre los 22 a 26 °C, el ambiente es seco y hay baja probabilidad de huracanes, tormentas o intensas lluvias.

Miami Beach, en Florida. | Foto: Getty Images

Siguiendo, la temporada donde más turistas viajan a Florida es entre diciembre a abril, que coincide con las vacaciones de verano y de final de año en diferentes partes del mundo. Durante esta época de alta afluencia, los precios de los vuelos y del hospedaje suelen estar mucho más altos.

Las agencias de viaje han recomendado a los usuarios reservar los hoteles y las actividades que desean realizar con bastante tiempo de antelación si están planeando visitar una ciudad de Florida para aquellos meses.

Florida
Playa de Fort Lauderdale, Florida. | Foto: Getty Images

En contraste, en la temporada baja —que va desde mayo a noviembre— es más fácil encontrar vuelos y hoteles a bajo costo, además de que las ciudades están menos saturadas de personas. Sin embargo, estos meses coinciden con la temporada de huracanes y lluvias fuertes.

Para aquellas personas que tengan planeado viajar a Florida para realizar compras, las agencias de turismo han destacado que el Black Friday, celebrado el último viernes de noviembre, es el momento de mayores descuentos en tecnología, ropa y artículos de marcas reconocidas y lujosas.

A ese le siguen los días de descuento de verano, que inician en junio y van hasta agosto. Muchas tiendas de cadena y centros comerciales ofrecen grandes ofertas.

