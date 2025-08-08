No es el verano: esta sería la mejor época para visitar las playas de Florida

El estado de Florida, en Estados Unidos, es uno de los más visitados por los extranjeros cada año, atraídos por los reconocidos parques Disney World y Universal Studios; además por la oferta de playas, compras y vida nocturna que se encuentra en Miami y sus ciudades cercanas.

Las diferentes agencias de viajes han resaltado cuál es la mejor época del año para visitar Florida, lo que podría modificar la experiencia y el presupuesto de los viajeros.

Para ello, se tiene en cuenta el clima, los meses de mayores descuentos, la cantidad de turistas que viajan a las ciudades de Florida, incluso los eventos que tendrán lugar en el estado.

Los viajeros deben tener en cuenta ciertas temporadas para decidir cuándo viajar a Florida. | Foto: Getty Images

Este estado al sur del país norteamericano es, en su mayoría, de clima cálido y tropical casi todo el año, alcanzando sus mayores temperaturas en los meses de verano —entre junio y septiembre—, las cuales pueden superar los 32 °C.

Además, esos meses suelen coincidir con las temporadas de lluvias y huracanes, que pueden provocar tormentas leves e intensas durante gran parte del día.

Por el contrario, durante el otoño y el invierno, que abarca desde octubre a marzo, el clima es más amigable con aquellos que no disfrutan del calor extremo. Las temperaturas se registran entre los 22 a 26 °C, el ambiente es seco y hay baja probabilidad de huracanes, tormentas o intensas lluvias.

Miami Beach, en Florida. | Foto: Getty Images

Siguiendo, la temporada donde más turistas viajan a Florida es entre diciembre a abril, que coincide con las vacaciones de verano y de final de año en diferentes partes del mundo. Durante esta época de alta afluencia, los precios de los vuelos y del hospedaje suelen estar mucho más altos.

Las agencias de viaje han recomendado a los usuarios reservar los hoteles y las actividades que desean realizar con bastante tiempo de antelación si están planeando visitar una ciudad de Florida para aquellos meses.

Playa de Fort Lauderdale, Florida. | Foto: Getty Images

En contraste, en la temporada baja —que va desde mayo a noviembre— es más fácil encontrar vuelos y hoteles a bajo costo, además de que las ciudades están menos saturadas de personas. Sin embargo, estos meses coinciden con la temporada de huracanes y lluvias fuertes.

Para aquellas personas que tengan planeado viajar a Florida para realizar compras, las agencias de turismo han destacado que el Black Friday, celebrado el último viernes de noviembre, es el momento de mayores descuentos en tecnología, ropa y artículos de marcas reconocidas y lujosas.