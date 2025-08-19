Ni mayo ni junio: esta sería la mejor temporada para viajar a Punta Cana de vacaciones

Si está buscando pasar sus próximas vacaciones en un destino que le ofrezca sol, playa y mar turquesa, Punta Cana es una excelente opción. Fuera de la temporada de huracanes, los resorts en este destino suelen estar bañados por el sol casi permanentemente y las temperaturas apenas bajan de los 21 ºC.

De acuerdo con la plataforma Kayak.com, Punta Cana es un destino que lo tiene todo. especialmente para quienes buscan desconectarse y disfrutar unas vacaciones llenas de calma. Allí, los viajeros son quienes eligen si quieren pasar unas vacaciones activas o, simplemente, broncearse y descansar en uno de los mejores destinos del Caribe.

Sin embargo, para eso es importante elegir la mejor temporada, según los planes programados. En este contexto, el sitio web Turismo City, recomienda viajar en temporada seca que es de diciembre a abril.

Durante esta temporada, los días son más soleados, el mar está tranquilo y el clásico “clima de postal” es el que casi todos los viajeros buscan. “Entre diciembre y abril, Punta Cana brilla con cielos despejados, poca humedad y temperaturas que rondan entre los 24 °C y los 29 °C", señala.

Gracias a estas condiciones, al visitar este destino en esta época es posible recorrer sus playas en un ambiente cálido, hacer excursiones a islas como Saona o Catalina y disfrutar de actividades como snorkel o kayak.

Punta Cana es uno de los principales destinos para visitar en república Dominicana. | Foto: Getty Images

No obstante, es importante mencionar que es temporada alta, por lo que los precios suben, especialmente en Navidad, Año Nuevo y Semana Santa, por lo que se recomienda ajustar el presupuesto antes de emprender esta nueva aventura.

Pero si, por el contrario, desea ahorrar dinero y evitar las multitudes, la temporada media es la mejor opción, es decir, entre mayo y junio. Aunque estas fechas marcan el inicio de la temporada de lluvias, las precipitaciones suelen ser breves y por las tardes, precisa la misma fuente.

Durante esta época del año, las temperaturas suben ligeramente (hasta 30 °C), pero la brisa caribeña lo compensa. Además, los resorts suelen ofrecer promociones atractivas y las opciones de encontrar tours menos saturados aumentan.

Esto hace que la experiencia sea mucho más relajada, por lo que se recomienda para quienes buscan disfrutar de la naturaleza, explorar parques ecológicos como los Ojos Indígenas o hacer escapadas a lugares menos turísticos.

Es uno de los destinos apetecidos por los turistas de todo el mundo. | Foto: Getty Images

Por último, es clave tener en cuenta cuándo es la temporada de lluvias, también conocida como temporada de huracanes en el Caribe, que va de junio a noviembre.

Aunque suena preocupante, según indica el mismo portal, la verdad es que en esta época las tormentas fuertes no son tan frecuentes en esta zona del país y muchas veces llueve solo por momentos.