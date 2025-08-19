¿Planea ir Roma? Guía turístico explica los 3 errores que suelen cometer los viajeros al visitar la ‘Ciudad Eterna’ y se hace viral

Roma es considerado como un destino imperdible por varias razones, entre ellas su historia inigualable. Conocida como la “Ciudad Eterna”, sus calles y monumentos son el reflejo de sus más de dos mil años de sucesos que han transformado cada uno de sus rincones.

Esta ciudad fue la capital del Imperio Romano y conserva innumerables sitios de interés y restos arqueológicos como el Coliseo, el Panteón y el Arco de Tito, que permiten sumergirse en la antigüedad.

Sin embargo, para vivir una mejor experiencia durante su visita, un guía turístico romano reveló los 3 errores comunes que suelen cometer los viajeros al visitar la ‘Ciudad Eterna’ y sus recomendaciones no tardaron en viralizarse en las plataformas digitales, especialmente en TikTok.

A través de esta red social, donde se identifica como Riki Andriola, el joven asegura conocer muy bien su territorio natal y por eso aconseja evitar cometer estas fallas con el propósito de garantizar una mejor experiencia.

1. Optar por los primeros restaurantes que se encuentran

De acuerdo con Riki Andriola, la mayoría de turistas suelen elegir los restaurantes más cercados a los sitios turísticos y esto podría ser un error, no solo por los altos costos que podrían representar, sino porque hay muchos más establecimientos por descubrir en todas las zonas.

Teniendo en cuenta esto, su consejo es tomarse el tiempo de explorar cada lugar, conocer las diferentes opciones que se encuentran y elegir la que mejor se ajuste, dependiendo el presupuesto y preferencias.

Desde su perspectiva y conocimiento, hay varias alternativas de buen gusto lejos de los sitios turísticos, donde la comida refleja mucho mejor la tradición de la ciudad. Sin embargo, la elección del lugar depende de los gustos de cada viajero.

2. No reservar

Si la idea es visitar monumentos emblemáticos, Riki Andriola indica que otro gran error que suelen cometer muchos viajeros es no reservar.

“Este es un error gigante que todos los turistas hacen cuando visitan Roma porque siempre está llena de turistas y los boletos para los monumentos se agotan con muchísima antelación”, dice.

@riki_andriola ⬇️ 3 errores comunes que debes evitar al visitar Roma: 🍕 Evita comer junto a los sitios turísticos: Las zonas cerca del Coliseo o la Fontana di Trevi están llenas de restaurantes caros y poco auténticos. ¡Aléjate un poco y prueba la verdadera comida romana! 🎫 No llegar sin entradas reservadas: Roma es una ciudad muy concurrida todo el año. Sin reserva previa, podrías perderte lugares icónicos como el Vaticano o pagar mucho más por una entrada! 🚗 Ignorar los tours guiados por locales: Explorar Roma por tu cuenta está bien, pero hacerlo con un romano que te muestre los rincones secretos… ¡es otra historia! Si quieres una experiencia auténtica, mándame un mensaje desde el link en mi bio y te llevo en mi tour en BMW descapotable! — #roma #italia #viajerosinteligentes #consejosdeviaje #tourlocal #turismoenroma #rikiandriola #quehacerenroma #tourenroma ♬ suono originale - Riki Andriola | Tour Roma

Caer en este error implica largas filas y, en ocasiones, tarifas desbordadas. “Así que si piensas venir a Roma y entrar al Vaticano o al Coliseo sin haber reservado, te aseguro que será muy, muy difícil”, agrega.

3. No hacer un tour con un romano

Como líder de una agencia de tours en este destino, Riki Andriola afirma conocer una amplia lista de sitios de interés para visitar que van más allá de los más populares.

“Lo que pasa chicos es que Roma es conocida en todo el mundo por el Coliseo, el Vaticano, La Fontana di Trevi, pero hay mucho más que esto”, afirma.