Los cinco pueblos más visitados de Cundinamarca, según la inteligencia artificial

Estos destinos cautivan a los viajeros porque ofrecen desde aventuras extremas hasta planes de relajación y espectaculares viajes al pasado.

Redacción Turismo
19 de agosto de 2025, 1:10 p. m.
Municipio de Guaduas, Cundinamarca.
Municipio de Guaduas, Cundinamarca | Foto: Janner Ortega

El departamento de Cundinamarca es considerado como el corazón geográfico de Colombia, famoso por su amplia oferta de destinos con vocación turística, donde su comunidad se ha esforzado por sorprender con atractivos que inspiran, que brindan aventuras inolvidables pero, especialmente, que resaltan la belleza de sus paisajes y reflejan la riqueza de su historia, cultura y tradiciones.

Allí, hay espacios para todos los gustos y edades, lo que lo ha llevado a posicionarse como uno de los mejores lugares para compartir en familia y disfrutar escapadas de fin de semana gracias a su cercanía con Bogotá, la capital colombiana.

Por eso, si busca explorar algunos de los pueblos más visitados de este departamento, entre las recomendaciones sugeridas por la inteligencia artificial ChatGPT se encuentran: Guaduas, Anapoima, La Vega, Choachí y Suesca.

Estos destinos se destacan por su diversidad de atractivos: historia, naturaleza, aventura, clima cálido y patrimonio cultural.

¿Qué hacer en cada uno de estos pueblos?

1. Guaduas

  • Este destino hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia.
  • Es cuna de Policarpa Salavarrieta.
  • Dar un paseo por sus calles coloniales significa sumergirse en un viaje al pasado a través de su arquitectura colonial y centros culturales como la Casa Museo de Policarpa Salavarrieta.
  • También se recomienda visitar el Camino Real, una antigua ruta colonial que conecta el municipio con Honda.
Guaduas, Cundinamarca
Guaduas es la cuna de Policarpa Salavarrieta. | Foto: Getty Images

2. Anapoima

  • Ideal para quienes buscan relajarse y disfrutar de actividades al aire libre.
  • Es muy popular entre bogotanos como destino de fin de sema.
  • Algunos de sus principales atractivos son las caminatas por los caminos reales, la Clásica de Anapoima (competencia ciclística de ruta) y diversas festividades culturales que reflejan su riqueza y diversidad.

3. La Vega

  • Es un destino atractivo para el turismo rural y ecológico.
  • Cautiva por su belleza natural, cascadas, pozos cristalinos y senderos, perfecto para desconectarse.
  • Entre sus sitios de interés se encuentra el Salto del Tabacal, una impresionante cascada que ofrece un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre.
  • También está el Parque Natural La Vega, ideal para actividades como el senderismo y la observación de aves, entre otros.

4. Choachí

  • Es conocido por sus paisajes naturales y su patrimonio cultural.
  • Allí, se encuentra la Cascada La Chorrera, la más alta de Colombia.
  • También tiene atractivos termales, ideal para relajarse entre montañas y rodeado de naturaleza.
  • El Parque Ecológico Matarredonda es otro atractivo ideal para caminatas y observación de aves.
Choachí, Colombia
Choachí es considerado uno de los mejores pueblos del mundo para hacer turismo rural. | Foto: Getty Images

5. Suesca

  • Un destino perfecto para el turismo de aventura y ecológico.
  • Uno de sus lugares de interés más populares son las Rocas de Suesca, un conjunto de acantilados ideal para la escalada y el senderismo.
  • También hay rutas de senderismo que permiten explorar la belleza natural de la región, así como el Parque Natural Suesca y la Laguna de Suesca.
Además de estos cinco pueblos, otro destino que también goza de gran popularidad entre turistas es Zipaquirá, famoso por su emblemática Catedral de Sal.

A la lista se suma Guatavita, hogar de la mística laguna que lleva su mismo nombre, escenario de la leyenda de El Dorado. También está Girardot, Ricaurte, Sopó, Tobía y Útica, destinos ideales por su clima cálido, actividades acuáticas, aventura y paisaje cultural.

