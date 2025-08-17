Si es amante de la naturaleza y busca un lugar para renovar energías, respirar aire puro y relajarse en un ambiente de total tranquilidad, esta joya escondida en el municipio de Pacho, Cundinamarca, es una gran opción.

Ubicado en la provincia de Rionegro del departamento, este pueblo se encuentra a aproximadamente 90 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa alrededor de 2 horas y 30 minutos de viaje en carro, según explica la Gobernación de Cundinamarca a través de su página web.

Sobre este atractivo natural, desde la alcaldía municipal se presenta como el Salto o Cascada de Veraguas, situado exactamente en la vereda que lleva su mismo nombre, a aproximadamente 15 kilómetros del casco urbano del municipio de Pacho.

De acuerdo con esta entidad, es un sitio que está conformado por cuatro cascadas con un promedio de 25 metros de altura que se desprende de una imponente roca. Para visitarla, se debe cruzar por un camino entre montañas, que conecta a sus visitantes con la naturaleza que lo rodea.

Quienes se han animado a visitar este lugar, afirman que es una joya natural digna de ser admirada y explorada durante una escapada de fin de semana gracias a su cercanía a la ciudad.

“Luego de subir unos 800 metros a pie, llegamos finalmente al Salto de Veraguas, una cascada rodeada de exuberante vegetación andina. Esta caída de agua está formada gracias a que en su parte superior encontramos una placa de roca que forma una especie de techo, por el que baja el agua de los páramos de los Andes colombianos”, comenta un viajero que compartió su experiencia en este lugar a través de su canal de YouTube.

Otros sitios imperdibles para conocer en Pacho, Cundinamarca

Este municipio de clima templado, reconocido por su producción de cítricos, especialmente la naranja, es ideal para hacer turismo rural y ecológico.

Entre sitios de interés más populares, se encuentran el Cerro de la Virgen, que ofrece vistas panorámicas del municipio y sus alrededores, así como diversas rutas de senderismo que permiten a los visitantes explorar la belleza natural de la región.

Panorámica de Pacho, Cundinamarca. | Foto: Cortesía - Alcaldía del Municipio de Pacho Cundinamarca

El municipio cundinamarqués también cuenta con fincas y haciendas que ofrecen alojamiento y actividades recreativas, lo que lo convierte en un destino perfecto para descansar durante un fin de semana o, incluso, en las vacaciones sin importar la temporada del año.

Además, suele ser visitado por varios creyentes de la religión católica, ya que su cultura está marcada por sus tradiciones y festividades religiosas.

Anualmente, allí se celebran las fiestas en honor a San Antón y la Virgen del Carmen, eventos que reúnen a la comunidad.