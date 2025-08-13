¿Dónde elevar cometa en Cundinamarca? 4 lugares de ensueño que puede visitar

El mes de agosto, debido a sus fuertes vientos, es ideal para elevar cometa, una actividad muy colombiana. Cundinamarca cuenta con parques tranquilos y amplios embalses perfectos para disfrutar de esta actividad con amigos y familiares.

De acuerdo a la información compartida por el portal web Zipaquirá Turística, estos son los mejores lugares de Cundinamarca para elevar cometa.

Se debe evitar zonas con cables o estructuras altas que interfieran con el vuelo de las cometas | Foto: Jorge Orozco

Parque de La Esperanza

Ubicado en el corazón de Zipaquirá, este parque es un lugar emblemático para los locales. Este lugar ofrece un ambiente ideal para disfrutar de un día de cometas.

“Sus amplias áreas verdes, combinadas con los vientos fríos de la región, hacen que la experiencia de volar una cometa sea inolvidable. Además, el parque está frente a la Estación del Tren, lo que lo convierte en un sitio accesible y lleno de historia”, agregó este portal.

Embalse del Neusa

A pocos kilómetros de Zipaquirá, en Cogua, se encuentra este embalse, un paraíso natural con una extensión de 3,700 hectáreas. En este lugar se puede disfrutar de los vientos para elevar cometa, también puede acampar, pescar o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Cerro de la Capilla Valvanera

Este cerro ubicado es Chía es un lugar ideal para elevar cometa. A solo una hora de Bogotá y muy cerca de Zipaquirá, este cerro ofrece vistas espectaculares y un entorno perfecto para volar cometas.

Parque Natural Pionono

Este parque natural en Sopó combina aventura y naturaleza. Con tres miradores, zonas para picni y amplios espacios para acampar, este parque es un paraíso para los amantes de la cometa. “Aquí, los vientos son fuertes y constantes, lo que garantiza que tu cometa se elevará con facilidad. Además, la belleza del entorno natural te dejará sin palabras mientras disfrutas de un día completo en este maravilloso lugar”, agregó el portal.

El mes de agosto, debido a sus fuertes vientos, es ideal para elevar cometa, una actividad muy colombiana. | Foto: Raul Palacios

Consejos elevar cometa de manera segura

Estos son algunos tips y consejos para elevar cometa en estos parques de manera segura.