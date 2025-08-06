Suscribirse

Turismo

Estos son los parques más seguros para elevar cometa en Bogotá este jueves festivo

Agosto es el mes perfecto para elevar cometa en la ciudad de Bogotá.

Redacción Turismo
7 de agosto de 2025, 12:47 a. m.
Este 2021, el Festival del Viento busca motivar a la ciudadanía a regresar a las actividades de esparcimiento al aire libre.
El Parque Simón Bolívar es uno de los mayores atractivos de esparcimiento en Bogotá, ideal para elevar cometa con amigos y familiares. | Foto: Guillermo Torres

Agosto es el mes ideal para elevar cometa, gracias a los fuertes vientos de esta época. Para esta actividad hay parques en donde es más seguro realizar esta actividad, según una recomendación entregada por las autoridades de Bogotá.

Estos son los mejores parques para elevar cometa en la ciudad de Bogotá

Simon Bolivar Park
El Parque Simón Bolívar es uno de los mayores atractivos de esparcimiento en Bogotá, ideal para elevar cometa con amigos y familiares. | Foto: Getty Images
  • Parque Simón Bolívar: este icónico parque de la capital está ubicado en la calle 63 y 53 entre las carreras 48 y 68 y está abierto al público de lunes a domingo, y este jueves festivo también abrirá sus puertas para todos los bogotanos.
  • Parque el Lago: este lugar, también conocido como el parque de los Novios, se encuentra en la localidad de Barrios Unidos, al costado norte de la avenida calle 63 (calle 63 #45-10) y abre todos los días.
  • Parque Regional la Florida: este parque está ubicado en la vereda La Florida, municipio de Funza y límite occidental de la localidad de Engativá. (Autopista Medellín Kilómetro 2 Variante Funza) este espacio recreativo abre de lunes a domingo.
  • Parque Metropolitano El Tunal: ubicado en la localidad de Tunjuelito, (calle 48B sur y la avenida Boyacá, y entre la avenida Mariscal Sucre y la avenida Villavicencio) está abierto de lunes a domingo.
  • Parque Metropolitano San Cristóbal: este espacio se encuentra ubicado en la calle 17a sur No.2a-60 este. Las personas pueden ir de lunes a domingo.
  • Parque Carmen de la Laguna: el último parque recomendado por las autoridades de Bogotá está ubicado en la localidad de Fontibón y está abierto de lunes a domingo.

Otras actividades que puede realizar en Bogotá

Parque Entrenubes en Bogotá
Parque Entrenubes en Bogotá | Foto: Secretaría de Ambiente

Recorrido por la ronda del río Fucha

Este recorrido cuenta con paradas guiadas para identificar flora, residuos y proyectos de restauración. Cierre con conversatorio y entrega de material pedagógico.

Contexto: El pueblo de Cundinamarca que es conocido como ‘la capital indígena de Colombia’: ideal para los amantes de la naturaleza

Embellecimiento del parque Villa Teresita

Lo más leído

1. A Conmebol no le tembló la mano con la Selección Colombia femenina: decisión tras la final
2. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
3. Alerta mundial contra un alfil del presidente Petro estaría por expedirse

Jornada de limpieza, pintura, siembra de plantas y adecuación de espacios para fomentar el cuidado del espacio público.

“Tenemos más de 487 razones para amar a Bogotá. Nuestra ciudad es única por sus tesoros naturales: 17 humedales, ocho parques ecológicos de montaña, siete paisajes sostenibles, siete bosques urbanos, nuestros imponentes Cerros Orientales y el páramo más grande del mundo, Sumapaz”, afirmó la secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Desde el día en que se produjo la decisión de la señora jueza Heredia, (las amenazas) se han vuelto casi que cotidianas”: Iván Cepeda

2. United Airlines cancela vuelos en todo el país por un grave problemas tecnológico: esto dice la Administración Federal de Aviación

3. Aberrante caso de presidente de una Junta de Acción Comunal señalado de darle dinero a un menor de 13 años para “tocamientos indebidos”

4. El arma secreta de Los Dodgers para la postemporada: el equipo está en un punto clave de la MLB

5. Golazo de tiro libre de Yerson Candelo: video de la acción en el América vs. Tigres es tendencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BogotáCometaAgosto

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.