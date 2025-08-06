Estos son los parques más seguros para elevar cometa en Bogotá este jueves festivo

Agosto es el mes ideal para elevar cometa, gracias a los fuertes vientos de esta época. Para esta actividad hay parques en donde es más seguro realizar esta actividad, según una recomendación entregada por las autoridades de Bogotá.

Estos son los mejores parques para elevar cometa en la ciudad de Bogotá

El Parque Simón Bolívar es uno de los mayores atractivos de esparcimiento en Bogotá, ideal para elevar cometa con amigos y familiares. | Foto: Getty Images

Parque Simón Bolívar: este icónico parque de la capital está ubicado en la calle 63 y 53 entre las carreras 48 y 68 y está abierto al público de lunes a domingo, y este jueves festivo también abrirá sus puertas para todos los bogotanos.

Parque el Lago: este lugar, también conocido como el parque de los Novios, se encuentra en la localidad de Barrios Unidos, al costado norte de la avenida calle 63 (calle 63 #45-10) y abre todos los días.

Parque Regional la Florida: este parque está ubicado en la vereda La Florida, municipio de Funza y límite occidental de la localidad de Engativá. (Autopista Medellín Kilómetro 2 Variante Funza) este espacio recreativo abre de lunes a domingo.

Parque Metropolitano El Tunal: ubicado en la localidad de Tunjuelito, (calle 48B sur y la avenida Boyacá, y entre la avenida Mariscal Sucre y la avenida Villavicencio) está abierto de lunes a domingo.

Parque Metropolitano San Cristóbal: este espacio se encuentra ubicado en la calle 17a sur No.2a-60 este. Las personas pueden ir de lunes a domingo.

Parque Carmen de la Laguna: el último parque recomendado por las autoridades de Bogotá está ubicado en la localidad de Fontibón y está abierto de lunes a domingo.

Otras actividades que puede realizar en Bogotá

Parque Entrenubes en Bogotá | Foto: Secretaría de Ambiente

Recorrido por la ronda del río Fucha

Este recorrido cuenta con paradas guiadas para identificar flora, residuos y proyectos de restauración. Cierre con conversatorio y entrega de material pedagógico.

Embellecimiento del parque Villa Teresita

Jornada de limpieza, pintura, siembra de plantas y adecuación de espacios para fomentar el cuidado del espacio público.