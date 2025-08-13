A solo 2 horas de Bogotá: esta es la joya secreta de Cundinamarca conocida como ‘la pequeña Turquía colombiana’

Por la diversidad de experiencias y paisajes que ofrece, el departamento de Cundinamarca, en Colombia, es considerado un destino imperdible para visitar durante un viaje al país, cautivando a los turistas con su perfecta combinación de naturaleza, cultura, historia y aventura.

En medio de sus páramos y montañas, se esconden atractivos turísticos mágicos, ideales para conocer en una escapada rápida de fin de semana o estancias cortas, gracias a su cercanía a Bogotá, la capital colombiana.

Entre esos sitios por descubrir llenos de encanto se encuentra una formación rocosa alta y delgada que parece una chimenea natural, conocida con el nombre de ‘La Chimenea de las Hadas’.

Este atractivo turístico se ha vuelto muy popular en el pueblo de Guatavita, siendo protagonista de varios videos de viajeros que han compartido su experiencia al visitarlo en plataformas como Instagram y TikTok.

Su nombre, según un artículo publicado por Caracol Radio, proviene de una antigua leyenda muisca que hablaba sobre los espíritus de la naturaleza, algunos de los cuales eran hadas, que se encargaban de proteger los bosques, las montañas y las aguas sagradas de este territorio.

La historia cuenta que en las noches de luna llena, las hadas salían de sus escondites en la montaña para danzar alrededor de una gran roca que, según ellas, era la vía que conectaba su mundo mágico con el mundo humano: la chimenea.

A raíz de esta leyenda, surgió esta joya ancestral conocida como ‘La Chimenea de Hadas’, producto de una erosión que moldeó una piedra que, con el paso de los años, adquirió una forma peculiar, como una chimenea delgada apuntando al cielo.

Los habitantes del municipio fueron quienes la bautizaron con este nombre, dándole más fuerza a esa historia que convierte a esta roca en una formación mítica e interesante por descubrir muy cerca de Bogotá.

Según los testimonios de diferentes visitantes, es un lugar de esos que sí o sí se deberían visitar al menos una vez en la vida. De hecho, hay quienes la llaman ‘la pequeña Turquía colombiana’, teniendo en cuenta las espectaculares formaciones rocosas que esconde este destino, también conocidas como las ‘Chimeneas de Hadas’ en Capadocia.

El misterio se refleja en sus aguas: La laguna de Guatavita, elegida por ChatGPT como la más hermosa. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo llegar a la ‘Chimenea de Hadas’ de Cundinamarca?

Estas increíbles formaciones rocosas, que captan la atención de varios viajeros en redes sociales, se encuentran ubicadas en un sendero ecológico en el municipio de Guatavita, hogar de la famosa laguna que lleva su nombre, un lugar sagrado para los muiscas, y escenario de la leyenda de El Dorado.

Es un destino que se adapta de manera perfecta para quienes aman hacer caminatas y conectarse con la naturaleza. Sin embargo, para llegar a la chimenea es necesario ir por una trocha y un pequeño bosque, donde diferentes agencias turísticas ofrecen cuatrimoto para hacer el recorrido. El trayecto dura aproximadamente 45 minutos.