Así es el municipio más pequeño de Antioquia: queda a pocos minutos de Medellín y es conocido como ‘vallecito de encanto’

A solo 14 kilómetros al sur de Medellín, lo que representa un viaje en carro de apenas 32 minutos, se encuentra Sabaneta, conocido como el “municipio modelo de Colombia” o “vallecito de encanto”.

Este encantador pueblo que forma parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se ha consolidado como un referente regional gracias al crecimiento urbanístico y económico que ha experimentado en los últimos años.

Su combinación de tradición, modernidad y la calidez de su gente, son aspectos que cautivan a sus visitantes y los hacen sentir como en casa. Además, al estar rodeado de santuarios de gran biodiversidad, garantiza una magnífica experiencia para conectarse con la naturaleza y disfrutar emocionantes días de descanso, aventuras y muchas sorpresas por descubrir.

De acuerdo datos consignados en el portal de turismo Antioquia es Mágica, Sabaneta se compone por tan solo 15 kilómetros cuadrados, detalle que lo convierte en el municipio más pequeño no solo de Antioquia, sino de Colombia.

El municipio más pequeño de Colombia se encuentra en el departamento de Antioquia. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

No obstante, el tamaño de esta población no opaca la enorme belleza natural, la riqueza cultural y el valor arquitectónico que posee. A pesar de su pequeña extensión, ofrece rincones llenos de encanto y cargados de historias que reflejan su pasado y su identidad.

Sabaneta está conformado por 31 barrios y 6 veredas, con un 67 % de su superficie destinada al área urbana. Entre los espacios verdes que conserva y que ofrecen un respiro frente al dinamismo urbano, se destaca el Parque Ecológico La Romera, compuesto también por los municipios de Caldas y Envigado.

Este atractivo turístico cuenta con una extensión de 181 hectáreas, perfecta para disfrutar del turismo natural y de aventura. También se encuentra el parque principal del municipio Simón Bolívar, donde esta ubicado el Santuario María Auxiliadora, un templo insignia de la cultura católica.

Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Sabaneta, Antioquia. | Foto: Facebook- PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SABANETA

Para los amantes de la historia y la cultura, se aconseja visitar la Casa Natal del magistrado José Félix de Restrepo, también conocida como Finca La Doctora, declarada Monumento Nacional en 1975 por el Presidente de la República Alfonso López Michelsen: o la Casa de La Cultura ‘La Barquereña’, considerada el eje del desarrollo cultural de la población.

Su riqueza gastronómica que hace que la experiencia de visitarlo sea inolvidable, así como sus festividades que dan cuenta de sus tradiciones, incluyendo las Fiestas de María Auxiliadora (24 mayo); Fiestas del Plátano (junio); Fiestas de Santa Ana (junio 18 al 26); Fiestas de Palenque (noviembre 30), entre otras.