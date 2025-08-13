Suscribirse

Turismo

Cuatro pueblos encantadores de Antioquia para visitar el próximo puente festivo de agosto: están cerca de Medellín

Cada uno de estos destinos deslumbra con su propio encanto a través de escenarios naturales ideales para desconectarse.

Redacción Turismo
13 de agosto de 2025, 2:02 p. m.
Concepción, ANtioquia
Concepción es un pueblo reconocido por su belleza arquitectónica de balcones de colores y calles empedradas. | Foto: Jorge Porras https://www.instagr

Gracias a su diversidad de paisajes, riqueza cultural y destinos vibrantes, el departamento de Antioquia, en Colombia, se consolida como un lugar imperdible para visitar en cualquier temporada del año, especialmente cuando se celebran sus tradicionales fiestas como la Feria de las Flores en Medellín.

Además, en cada uno de sus municipios también se festejan sus propios festivales como las Fiestas del Agua en San Carlos, un pueblo ubicado en el oriente antioqueño que cautiva por sus grandes riquezas en cuerpos de agua y biodiversidad en especies silvestres y endémicas dentro de sus frondosos bosques.

Contexto: El pueblo de Nariño cuyo nombre traduce “flor de montaña lejana”, un destino ideal para explorar montañas, cascadas y miradores

Este es solo uno de esos encantadores pueblos de Antioquia que enamoran a locales y extranjeros con su propio encanto. Por eso, si planea viajar a este departamento en el próximo puente festivo de agosto, que cae el lunes 18, día de la Asunción de la Virgen María, a continuación encontrará cuatro opciones de destinos que sí o sí debería visitar.

1. San Carlos

Ubicado en el frondoso valle por donde corre el río que lleva su mismo nombre, entre picos coronados de selva, este municipio es ideal para practicar deportes de riesgo, ya que en las cercanías se pueden encontrar varias cascadas, arroyos y cañones, destaca el portal oficial de turismo Colombia Travel.

San Carlos, Antioquia
San Carlos, en Antioquia, es un municipio rodeado de fuentes hídricas. | Foto: Getty Images

Sus sitios de interés se destacan por su ambiente tranquilo y libre de multitudes, lo que lo convierte en un destino perfecto para desconectarse y descansar. Queda a 114 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje en carro de aproximadamente 3 horas.

2. Santa Fe de Antioquia

A 1 hora y 15 minutos de Medellín, en la subregión de occidente, este municipio colonial que hace parte de la Red de pueblos Patrimonio de Colombia, cautiva con su clima cálido, con una temperatura promedio de 27 grados centígrados.

Para muchos viajeros, resulta interesante viajar a este pueblo por su cultura y la oportunidad de ofrece para hacer turismo religioso. Además, cuenta con una arquitectura que ha sobrevivido a través de los años brindando un viaje único a la época colonial.

3. Guatapé

En la subregión oriente, a 81.2 kilómetros de Medellín, es decir, un viaje en carro de casi 2 horas, se encuentra este bello destino conocido como ‘el pueblo de los 1000 colores’.

Piedra del peñol
La Piedra del Peñol, en Guatapé, es uno de los destinos más visitas en Antioquia. | Foto: Getty Images

Guatapé es uno de los destinos preferidos por los turistas que visitan Antioquia por sus auténticos atractivos: el embalse que lleva su nombre y cubre la cuarta parte del municipio, así como los famosos zócalos (obras de arte que adornan las fachadas de sus casas).

Contexto: Así es el municipio de Santander con el nombre más largo, un tesoro para los amantes del ecoturismo

4. Concepción

A unas 2 horas de Medellín se encuentra este pueblo que parece detenido en el tiempo, pues tiene muy bien conservadas sus calles empedradas y sus casas tradicionales.

Con un clima fresco de alrededor de 19°C, es ideal para disfrutar una escapada tranquila mientras se realizan caminatas ecológicas, donde es posible darse un baño refrescante en sus cascadas, respirar oxígeno puro y conectarse con la naturaleza.

¿Preparado para vivir una nueva aventura en Antioquia? Aproveche ese segundo puente festivo de agosto para planificar su próximo viaje.

