Diosdado Cabello amenaza a EE. UU. tras ejercicios militares en el Caribe: “Nosotros también estamos desplegados”

En una información exclusiva conocida por la agencia Reuters, se pudo confirmar que Estados Unidos desplegó fuerzas militares aéreas y navales en el sur del mar caribe, con la intención de enfrentar la amenaza del narcotráfico en esta zona del mundo.

“El presidente Donald Trump ha querido usar las Fuerzas Armadas para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas designadas como organizaciones terroristas globales. Se le había ordenado al Pentágono que preparara opciones”, dijo la fuente a Reuters.

En ese contexto, Diosdado Cabello, mano derecha del dictador Nicolás Maduro, no dudó en responder ante la información conocida en las últimas horas.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello sobre la despliegue de fuerzas aéreas y navales de EE.UU. en el sur del mar Caribe.



“Nosotros también estamos desplegados en todo el Caribe, que nos corresponde, en nuestro mar, propiedad del territorio venezolano”, dijo Cabello.

También aprovechó para arremeter contra la DEA, La misión de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.

“Revisemos quién es la DEA, cuando la DEA se mueve es para asegurar el transporte de droga, para ellos”, dijo el también ministro venezolano.

Más temprano, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro es “una organización criminal”.

Durante la firma de un acuerdo con Paraguay, un periodista le preguntó además por informaciones de prensa sobre el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe contra los cárteles de la droga.

Rubio no lo negó. “La droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”, contestó.

“Son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos, veneno, que está matando, que está destruyendo comunidades”, añadió.

Sumado a estos ejercicios militares, un dron estadounidense sobrevoló una zona central de México en apoyo a investigaciones que realizan autoridades locales, confirmó el gobierno mexicano.

Desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero, se han registrado sobrevuelos con drones en el espacio aéreo mexicano.

El del pasado miércoles, 13 de agosto, se da una semana después de que medios estadounidenses reportaran que Trump había ordenado en privado al ejército combatir cárteles narcotraficantes latinoamericanos, algunos de ellos designados en febrero como organizaciones terroristas.

La semana pasada medios estadounidenses aseguraron que el presidente Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones “terroristas” globales.

“Esos grupos serán confrontados”, afirmó Rubio sin especificar cómo. Según él, algunos “utilizan el espacio aéreo” para “transportar veneno a Estados Unidos”.

“Es un tema muy serio, tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no”, apuntó.