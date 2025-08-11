Suscribirse

Maduro propone “unir a las fuerzas militares” de Colombia y Venezuela: “se lo he dicho al presidente Petro”

El anuncio lo hizo a través de una entrevista en referencia a la Zona Binacional.

Redacción Mundo
12 de agosto de 2025, 1:04 a. m.
Desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, el 7 de agosto de 2022, ha sostenido seis reuniones bilaterales con Nicolás Maduro en Venezuela. A pesar de la crisis en el vecino país, Colombia quiere mantener las relaciones diplomáticas.
El presidente Gustavo Petro y el dictador Nicolás Maduro. | Foto: getty images

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, propuso un acuerdo binacional militar entre Colombia y Venezuela en el marco del incremento de tensiones con Estados Unidos tras el aumento de la recompensa por su captura a 50 millones de dólares.

Unir la cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas, unir a los gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las fuerzas militares de Colombia con la fuerza bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo”, dijo Maduro.

El líder del chavismo en Venezuela aprovechó para defender la lucha de su país contra el narcotráfico y la producción de coca: “Venezuela es un país libre de cultivo de hoja de coca, libre de laboratorios de cocaína, libre totalmente (...) este año tiene un récord de incautación del porcentaje de cocaína que el narcotráfico trata de pasar por nuestros mares o por nuestro territorio”, dijo.

Seguido a esto, Maduro envió un mensaje al presidente colombiano con el fin de hacer frente a la violencia: “si unimos fuertemente el poder económico, el poder institucional, el poder político y el poder militar y policial de Colombia y Venezuela en esta zona, podemos demostrar que como zona piloto la liberamos de la violencia”, aseveró.

El anuncio de Maduro ocurre unos días después de que el presidente colombiano mostrara un respaldo después del anuncio de recompensa por la captura del dictador.

Contexto: Diosdado Cabello agradeció a Petro por respaldo a Maduro y amenazó a EE. UU.: “Estamos listos para defendernos”

“No creo que la solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos”, dijo Petro en su momento.

Petro advirtió que cualquier acción militar contra Venezuela sin consenso del bloque regional sería considerada una agresión.

En contraste con el anuncio de EE. UU., Petro resaltó que ha recibido colaboración de Maduro (y del general Padrino) en la lucha contra los grupos narcotraficantes en la frontera colombo-venezolana.

He recibido apoyo de Maduro y el general Padrino para derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera… el apoyo ha sido contundente y debe continuar“, aseveró Petro.

En julio de 2025, Colombia y Venezuela rubricaron un memorando de entendimiento para establecer una “Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional” en la frontera que comparten, como un paso político y económico significativo entre ambos gobiernos.

Declaraciones de Saade sobre legitimidad del presidente Maduro.
La zona binacional es un acuerdo de entendimiento entre Petro y Maduro | Foto: Semana

Busca generar un espacio de "integración, desarrollo y paz" en zonas históricamente conflictivas, a través de cooperación en múltiples sectores, según el gobierno de ambos países.

