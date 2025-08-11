Diosdado Cabello agradeció a Petro por respaldo a Maduro y amenazó a EE. UU.: “Estamos listos para defendernos”

La mano derecha del dictador venezolano y actual ministro de Maduro, Diosdado Cabello, aprovechó para darle las gracias al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por mostrar su apoyo al líder chavista.

El saludo viene después de que Estados Unidos incrementara a 50 millones de dólares la recompensa por su captura y Trump firmara una orden secreta con la que Estados Unidos podría realizar operaciones terrestres y marítimas contra carteles en América Latina.

“Agradecemos al presidente Petro, sus palabras, agradecemos a los presidentes y gobiernos del mundo que han manifestado su solidaridad y su rechazo a este nuevo ataque del imperialismo contra nuestro país”, dijo Cabello.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro y Diosdado Cabello. | Foto: Montaje Semana

“Jamás hemos atacado a nadie pero estamos listos para defendernos de quien sea, cuando sea y como sea”, dijo a su vez más adelante mientras pronunciaba un discurso en la sede de su partido.

“Los enemigos de la patria no descansan y han acudido a métodos del extremismo a la violencia, al terrorismo, identificados plenamente, no le queda a otra a ellos que buscar alianza con los sectores del narcotráfico internacional, de los conspiradores de toda la vida con las bandas criminales”, agregó Cabello al criticar las declaraciones de Estados Unidos.

Cabello aseguró que dichas bandas criminales no existen ya en Venezuela, sino que están protegidas “en todas partes del mundo” por quienes gobiernan, “por ejemplo, en el caso de Ecuador, también como en el caso de Uribe, que no gobierna Colombia afortunadamente, de Santos, de Duque, de Pastrana”.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla durante una manifestación contra los ataques de Israel a Irán, en solidaridad con el pueblo palestino y para pedir la paz mundial en Caracas, el 19 de junio de 2025. | Foto: AFP

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó el pasado jueves a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” del dictador de Venezuela Nicolás Maduro, a quien acusa de colaborar con organizaciones de narcotráfico y de haber “estrangulado la democracia”.

“Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”, acusó la fiscal general Pam Bondi en un vídeo subido a su cuenta de la red social X.

Bondi acusa al mandatario venezolano de utilizar “organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, (el cartel de) Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia” en Estados Unidos.

“Queremos proteger nuestro país”, dijo el presidente Donald Trump quien, según medios estadounidenses, ordenó a las fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones “terroristas” globales.

Gustavo Petro defendió a Maduro | Foto: AFP / GUILLERMO TORRES-SEMANA / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respaldó a Venezuela asegurando que ambos países “son el mismo pueblo”, en respuesta a la orden ejecutiva que supuestamente ha firmado el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y que autoriza el uso de la fuerza militar sobre los cárteles del narcotráfico.

“Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, gritó (Simón) Bolivar, y el pueblo se sublevó”, dijo en su cuenta de la red social X, en un mensaje en el que ha defendido que “Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”.