Suscribirse

MUNDO

Diosdado Cabello agradeció a Petro por respaldo a Maduro y amenazó a EE. UU.: “Estamos listos para defendernos”

La mano derecha del dictador venezolano aprovechó para arremeter contra los expresidentes Uribe, Santos y Pastrana.

Redacción Mundo
11 de agosto de 2025, 9:43 p. m.
De izquierda a derecha: Diosdado Cabello y Gustavo Petro.
Diosdado Cabello y Gustavo Petro. | Foto: AP

La mano derecha del dictador venezolano y actual ministro de Maduro, Diosdado Cabello, aprovechó para darle las gracias al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por mostrar su apoyo al líder chavista.

El saludo viene después de que Estados Unidos incrementara a 50 millones de dólares la recompensa por su captura y Trump firmara una orden secreta con la que Estados Unidos podría realizar operaciones terrestres y marítimas contra carteles en América Latina.

“Agradecemos al presidente Petro, sus palabras, agradecemos a los presidentes y gobiernos del mundo que han manifestado su solidaridad y su rechazo a este nuevo ataque del imperialismo contra nuestro país”, dijo Cabello.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro y Diosdado Cabello.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro y Diosdado Cabello. | Foto: Montaje Semana

“Jamás hemos atacado a nadie pero estamos listos para defendernos de quien sea, cuando sea y como sea”, dijo a su vez más adelante mientras pronunciaba un discurso en la sede de su partido.

Lo más leído

1. Muerte de Miguel Uribe: estas son las razones que tiene Alfredo Rangel para atribuir el atentado a Iván Márquez y descartar tesis de Otty Patiño
2. Simón Gaviria se quebró en vivo hablando de la promesa que Miguel Uribe le hizo a María Claudia Tarazona: “Me rompe el alma”
3. Inicia la velación de Miguel Uribe Turbay en el Congreso de la República

“Los enemigos de la patria no descansan y han acudido a métodos del extremismo a la violencia, al terrorismo, identificados plenamente, no le queda a otra a ellos que buscar alianza con los sectores del narcotráfico internacional, de los conspiradores de toda la vida con las bandas criminales”, agregó Cabello al criticar las declaraciones de Estados Unidos.

Cabello aseguró que dichas bandas criminales no existen ya en Venezuela, sino que están protegidas “en todas partes del mundo” por quienes gobiernan, “por ejemplo, en el caso de Ecuador, también como en el caso de Uribe, que no gobierna Colombia afortunadamente, de Santos, de Duque, de Pastrana”.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla durante una manifestación contra los ataques de Israel a Irán, en solidaridad con el pueblo palestino y para pedir la paz mundial en Caracas, el 19 de junio de 2025.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla durante una manifestación contra los ataques de Israel a Irán, en solidaridad con el pueblo palestino y para pedir la paz mundial en Caracas, el 19 de junio de 2025. | Foto: AFP

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó el pasado jueves a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” del dictador de Venezuela Nicolás Maduro, a quien acusa de colaborar con organizaciones de narcotráfico y de haber “estrangulado la democracia”.

“Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”, acusó la fiscal general Pam Bondi en un vídeo subido a su cuenta de la red social X.

Contexto: Militares venezolanos publican video retando a Estados Unidos tras anuncio de millonaria recompensa por captura de Maduro

Bondi acusa al mandatario venezolano de utilizar “organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, (el cartel de) Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia” en Estados Unidos.

“Queremos proteger nuestro país”, dijo el presidente Donald Trump quien, según medios estadounidenses, ordenó a las fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones “terroristas” globales.

El Gobierno Petro reconoce en reuniones privadas que el régimen de Nicolás Maduro no garantiza el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y tuvo que mediar para que se mantuviera la relación de Venezuela con la oficina que trata este asunto en Naciones Unidas.
Gustavo Petro defendió a Maduro | Foto: AFP / GUILLERMO TORRES-SEMANA / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respaldó a Venezuela asegurando que ambos países “son el mismo pueblo”, en respuesta a la orden ejecutiva que supuestamente ha firmado el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y que autoriza el uso de la fuerza militar sobre los cárteles del narcotráfico.

“Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, gritó (Simón) Bolivar, y el pueblo se sublevó”, dijo en su cuenta de la red social X, en un mensaje en el que ha defendido que “Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”.

Con información de Europa Press y AFP*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Falsos positivos en Bogotá: la “banda del CAI” capturaba a habitantes de calle para aumentar operatividad

2. Impactante video muestra cómo el techo de una prisión en Nebraska sale volando tras feroz tormenta que dejó un muerto y varios heridos

3. Cristiano Ronaldo y Georgina se casan; este sería el precio del lujoso anillo de compromiso

4. Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes pasaron un domingo en “familia”; una foto que volvió a sorprender y aumentar los rumores

5. Última decisión con Luis Muriel en Estados Unidos ahonda dolor a Leo Messi en Inter Miami

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Diosdado CabelloGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.