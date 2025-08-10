Suscribirse

Militares venezolanos publican video retando a Estados Unidos tras anuncio de millonaria recompensa por captura de Maduro

Los miembros de la fuerza armada culparon al país norteamericano de desestabilizar la paz de Venezuela.

Redacción Mundo
10 de agosto de 2025, 11:47 a. m.
El alto mando militar pronunció un discurso frente a parte de la milicia venezolana
El alto mando militar pronunció un discurso frente a la milicia venezolana. | Foto: X/@ConElMazoDando

En medio de la incertidumbre que se vive en Venezuela tras el anuncio por parte de la fiscalía general de Estados Unidos, en el que se aumenta la recompensa por la captura del dictador Nicolás Maduro, la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar enviaron un mensaje a través de las redes sociales.

Los militares publicaron un video en el que se puede ver al mayor general Javier José Marcano Tabata, comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director general de Contrainteligencia Militar, mostrando su respaldo a Nicolás Maduro y a su gobierno.

El miembro de las milicias venezolanas recordó que se trata de un plan sostenido por el Pentágono para seguir bloqueando “el desarrollo económico, alimentario, médico y energético” del país a través de las sanciones impuestas contra el régimen.

Marcano calificó las acusaciones como una “violación flagrante al derecho internacional” y a la autodeterminación de los pueblos, que va “en contra de la dignidad del pueblo venezolano”. Aseguró que se trata de un “monumento permanente a la mentira y falsedad” que pretende “desestabilizar la paz”.

En el video, el militar aseguró que “nadie podrá destruir el poderoso sentimiento bolivariano y antiimperialista que posee la mayoría de los venezolanos”, mientras se le ve rodeado de un amplio número de militares.

En otro momento del discurso, el comandante le envió un mensaje a Maduro: “Cuente con nuestra lealtad absoluta. La Guardia de Honor Presidencial y la DGCIM están listas y dispuestas para servir donde considere usted emplearlas, en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia”.

Mayor General Javier José Marcano Tabata, Comandante de la Guardia de Honor Presidencial y Director General de Contrainteligencia Militar junto con otros miembros de las fuerzas armadas venezolanas
Mayor General Javier José Marcano Tabata, comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director general de Contrainteligencia Militar, junto con otros miembros de las fuerzas armadas venezolanas. | Foto: X/@Iscoaguirre

En el comunicado leído por el militar, se comparó a los Estados Unidos con “una bestia siniestra que busca apoderarse de las riquezas de otras regiones y esclavizar a sus habitantes”, citando la crisis humanitaria “generada por norteamérica en el territorio palestino”.

La fiscal general estadounidense Pam Bondi anunció que Washington duplicó la recompensa a 50 millones de dólares por la captura del dictador Maduro, al considerarlo uno de los “narcotraficantes más grandes del mundo”.

Contexto: Maduro rompió el silencio tras anuncio de recompensa por su captura: “Quien se mete con Maduro, se seca”

Bondi acusó a Maduro de utilizar “organizaciones terroristas como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia” en Estados Unidos.

La Asamblea Nacional de Venezuela también manifestó su apoyo a Maduro, calificando de “agresión” el aumento de la recompensa que ofrece Estados Unidos por su captura.

“Rechazamos las absurdas y desesperadas acciones anunciadas por la Fiscalía de Estados Unidos, a todas luces ilegales y sin ningún tipo de asidero real, más allá del intento de agresión delirante contra el presidente (...) y contra nuestro pueblo rebelde y valiente”, declaró el jefe de la Asamblea, Jorge Rodríguez.

