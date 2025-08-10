Exministro Gabriel Silva le responde a Gustavo Petro por defender a Nicolás Maduro

El Gobierno de los Estados Unidos anunció el pasado jueves, 7 de agosto, un incremento en la recompensa que ofrece por información que conduzca a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, fijándola en 50 millones de dólares, el doble de los 25 millones anteriores.

La medida del país norteamericano ha generado una serie de reacciones, entre ellas la del presidente Gustavo Petro Urrego, quien desde ese día ha salido en varias oportunidades, a través de su cuenta en X, en defensa del régimen venezolano y de Nicolás Maduro.

“Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”, manifestó Petro en redes sociales.

También envió un mensaje en el que exaltó a la Guardia Bolivariana: “El ejército que quede en lo que fue la Gran Colombia, será aquel que pueda levantar con orgullo el estandarte de la vida, de los valores fundamentales de la humanidad, herederos de la libertad jurada por Bolívar”.

Las palabras del presidente Gustavo Petro no cayeron bien en el exministro y exembajador Gabriel Silva Luján, quien fue contundente en responderle al mandatario colombiano, por poner en riesgo al país.

“Petro pone en riesgo a Colombia con su empecinada defensa de Maduro y de su dictadura. Ayudó a que se robaran las elecciones, creó una zona ilegal de impunidad en la frontera, y negocia con narcos asentados allá. Para Petro, primero Maduro y el chavismo, después los colombianos”, señaló.