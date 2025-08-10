Suscribirse

Confidenciales

Exministro Gabriel Silva le responde a Gustavo Petro por defender a Nicolás Maduro

El mandatario colombiano ha publicado en las últimas horas una serie de trinos en los que defiende al régimen de venezolano.

Redacción Semana
10 de agosto de 2025, 5:21 p. m.
Gabriel Silva Luján y Gustavo Petro
Gabriel Silva Luján y Gustavo Petro | Foto: Semana/Presidencia

El Gobierno de los Estados Unidos anunció el pasado jueves, 7 de agosto, un incremento en la recompensa que ofrece por información que conduzca a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, fijándola en 50 millones de dólares, el doble de los 25 millones anteriores.

La medida del país norteamericano ha generado una serie de reacciones, entre ellas la del presidente Gustavo Petro Urrego, quien desde ese día ha salido en varias oportunidades, a través de su cuenta en X, en defensa del régimen venezolano y de Nicolás Maduro.

Contexto: Gustavo Petro sale en respaldo de Venezuela y le hace frente a EE. UU.: “Libertad o muerte, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó”

“Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”, manifestó Petro en redes sociales.

También envió un mensaje en el que exaltó a la Guardia Bolivariana: “El ejército que quede en lo que fue la Gran Colombia, será aquel que pueda levantar con orgullo el estandarte de la vida, de los valores fundamentales de la humanidad, herederos de la libertad jurada por Bolívar”.

Contexto: Exministro de Defensa Gabriel Silva dice que Gustavo Petro “busca la guerra civil en Colombia”. Estas son sus razones

Las palabras del presidente Gustavo Petro no cayeron bien en el exministro y exembajador Gabriel Silva Luján, quien fue contundente en responderle al mandatario colombiano, por poner en riesgo al país.

“Petro pone en riesgo a Colombia con su empecinada defensa de Maduro y de su dictadura. Ayudó a que se robaran las elecciones, creó una zona ilegal de impunidad en la frontera, y negocia con narcos asentados allá. Para Petro, primero Maduro y el chavismo, después los colombianos”, señaló.

Mensaje publicado en la cuenta de X del exministro Gabriel Silva Luján.
Mensaje publicado en la cuenta de X del exministro Gabriel Silva Luján. | Foto: Tomado de @gabrielsilvaluj

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Petro y Maduro avanzan hacia la consolidación de un bloque narcosocialista binacional y multigeneracional”: Tomás Uribe

2. Donald Trump anuncia que expulsará a toda la “gente sin hogar” de Washington

3. Daniel Muñoz y Jefferson Lerma vuelven a celebrar: Crystal Palace sorprende al Liverpool y gana la Community Shield

4. Luis Díaz: ¿cuándo será su primer partido oficial con el Bayern Múnich?

5. Estas son las 12 ciudades en las que Frisby España abrirá nuevas sucursales en territorio europeo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gabriel Silva LujánGustavo PetroVenezuelaNicolás Maduro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.