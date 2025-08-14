Durante un discurso en la mañana de este jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a manifestarse por la situación de violencia en Colombia tras el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el pasado 7 de junio, quien luchó por su vida durante dos meses.

“Nos preocupa la violencia política en cualquier país, pero un país como Colombia, que ha tenido que sobrevivir tantas épocas tan difíciles, que había progresado tanto, que se encuentra en un momento como este, obviamente nos unimos al pueblo de Colombia y a los esfuerzos de sus instituciones, que tanto han hecho para lograr lo que se puede lograr en Colombia y que no se puede perder”, manifestó el funcionario del gobierno de Donald Trump.

No es la primera vez que el alto funcionario del Gobierno estadounidense se manifiesta sobre la violencia en Colombia y la muerte de Miguel Uribe Turbay, ya que hace solo un par de días, Rubio aseguró: “Estamos muy preocupados por Colombia […]. Este tipo Petro ha sido bastante errático en su toma de decisiones y en algunas de las cosas que está haciendo”, dijo.

Marco Rubio arremetió contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. | Foto: AP (izquierda); Getty Images (derecha)

La declaración se dio durante el pódcast Sid and Friends in the Morning, en el que también manifestó: “La gente olvida que a principios de los noventa, Colombia era básicamente un Estado fallido. Es decir, estaba al borde del colapso, y lucharon tan duro para recuperar al país de los carteles. Y solo pensar que podría retroceder debido a la violencia política, o la violencia del narcotráfico o lo que sea, es simplemente desgarrador”, afirmó el alto funcionario de la administración de Donald Trump.

El presidente Gustavo Petro no se quedó callado y atacó de vuelta al funcionario del Gobierno de Estados Unidos a través de su cuenta personal de X: “No soy tan errático como para apoyar un gobierno que hace un genocidio donde mueren 20.000 bebés”, manifestó el mandatario.

Marco Rubio y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Getty Images / SEMANA

Este lunes, Marco Rubio se manifestó tras la noticia del fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió víctima del atentado en su contra ocurrido en Bogotá el pasado 7 de junio.