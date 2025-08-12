Suscribirse

Política

“Bastante errático”: la aguda crítica de Marco Rubio que molestó a Gustavo Petro. El presidente respondió con un trino

El mandatario colombiano respondió por medio de su cuenta personal de X.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 11:40 p. m.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos y Gustavo Petro, presidente de Colombia
Marco Rubio y Gustavo Petro | Foto: SEMANA

Se registró un nuevo roce entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y uno de los funcionarios más cercanos al mandatario de Estados Unidos Donald Trump.

En ese sentido, al jefe de Estado colombiano no le gustó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lo acusará de ser “bastante errático”.

Contexto: Marco Rubio muestra su preocupación por Colombia: “Petro ha sido bastante errático”

Gustavo Petro respondió por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X: “No soy tan errático como para apoyar un gobierno qua hace un genocidio donde mueren 20.000 bebés”

La molestia de Petro se dio por una declaración que dio Marco Rubio en el podcast Sid and friends in the morning, en donde hizo mención al Presidente Gustavo Petro y evidenció su preocupación por Colombia.

Estamos muy preocupados por Colombia (…) este tipo Petro ha sido bastante errático en su toma de decisiones y en algunas de las cosas que está haciendo”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio.

Petro responde a Marco Rubio y defiende su popularidad en Colombia
Marco Rubio y Gustavo Petro | Foto: Montaje Jesús Chacín/ El País

En esa misma entrevista, Rubio hizo referencia a la muerte del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

“La gente olvida que a principios de los 90 Colombia era básicamente un Estado fallido. Es decir, estaba al borde del colapso, y lucharon tan duro para recuperar el país de los carteles. Y solo pensar que podría retroceder debido a la violencia política o la violencia del narcotráfico o lo que sea es simplemente desgarrador”, afirmó el alto funcionario de la administración de Donald Trump.

Instalación del Congreso 2025, 20 de julio.
Casa de Nariño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Cabe reseñar que entre Gustavo Petro y el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio, se han registrado varios choques. Uno de los más recientes se presentó luego de la condena que una jueza profirió en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de detención domiciliaria.

La condena fue por los delitos de soborno en acción penal y fraude procesal. Mientras que por el cargo de soborno a testigos fue absuelto el exmandatario colombiano.

A Petro le molestó el mensaje que publicó Rubio en el que se solidarizaba con el expresidente Uribe.

Contexto: Gustavo Petro habló de la posibilidad de impedir la entrada a Colombia del subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau

“El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, posteó en su momento Marco Rubio.

