En medio de la ceremonia de ascenso de generales en la Escuela General Santander, el presidente Gustavo Petro habló de la visita que hará a Colombia el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Dijo que aunque podría impedirla, en este caso no lo hará.

“El subsecretario de Estado, que va a venir esta noche, yo podría impedirlo, y lo he pensado, porque me insultó, pero no soy igual que ellos. El señor Landau —debe pronunciarse, apellido francés— dice que el presidente ‘comunista’. Tengo que confesar que me he leído a Marx de punta a punta y lo comprendo y lo uso como teoría, y me ha servido para que Colombia no caiga en una depresión económica”, aseguró Petro.

El presidente Gustavo Petro dijo que podría impedir la entrada a Colombia del subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, pero descartó hacerlo: “No soy igual que ellos”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/wSA7gc4Zst — Revista Semana (@RevistaSemana) August 12, 2025

Según se ha conocido, el funcionario del gobierno de Donald Trump vendrá a Colombia para el funeral de Miguel Uribe Turbay y para mostrar su preocupación por lo que ocurre en el país.

“Esto es terrible, el senador (Miguel Uribe Turbay) estaba hablando contra el presidente de Colombia (Gustavo Petro), el cual fue un miembro de la guerrilla comunista y él fue atacado hace un par de meses, y luego murió”, dijo en medio de un programa que conduce Donald Trump Jr., el hijo del mandatario estadounidense.

Lo más leído

La visita fue confirmada por el portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en medio de una rueda de prensa.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos. | Foto: AFP

“Estamos extremadamente consternados al enterarnos de la trágica muerte del senador Uribe. Su liderazgo y visión sobre el futuro de Colombia fueron evidentes a lo largo de sus años de trabajo en el servicio público”, afirmó.

Petro y el gobierno de Donald Trump no han tenido la mejor relación y ha habido momentos de tensión diplomática.

El mandatario les ha hecho frente a las declaraciones que se han dado desde la Casa Blanca y las decisiones que ha tomado el Gobierno norteamericano. Por ejemplo, criticó que Trump haya mencionado a Bogotá como una de las ciudades con mayores tasas de homicidio en el mundo, superando a Washington.

El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar a la Casa Blanca. | Foto: Colprensa

“El presidente Trump debe saber, y si no, que le cuenten que Bogotá es uno de los lugares de la tierra donde no muere un solo niño de hambre; eso lo hace uno de los mejores lugares de la Tierra”, afirmó el mandatario.

En medio de su discurso en la ceremonia de ascensos, Petro invitó a una reunión a todos los cancilleres de Latinoamérica para hacerle frente a Estados Unidos.