Globos de Oro: ‘Una batalla tras otra’ se perfila como la favorita de los galardones de la prensa extranjera

Hollywood estrenará el domingo su temporada de premios con los Globos de Oro, en los que Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, tratará de confirmar su estatus de favorita a dos meses de los Óscar. La ceremonia tendrá lugar este domingo 11 en la noche.

Reseña de ‘Una batalla tras otra’: Paul Thomas Anderson da luz a la hija de la revolución en su genial montaña rusa

Este thriller de varios tonos gira en torno a un revolucionario envejecido (Leonardo DiCaprio) y su hija adolescente (Chase Infiniti), es un viaje trepidante en el que aparecen radicales de izquierda violentos, redadas migratorias y supremacistas blancos.

En un momento en que Estados Unidos está profundamente polarizado, muchos críticos y analistas han elogiado la película por captar el espíritu del momento. Es la gran favorita, con nueve nominaciones, y parece tener asegurado llevarse los premios a mejor comedia y mejor director.

Leonardo DiCaprio, que encarna a un exespecialista en explosivos obligado a enfrentarse a su pasado para salvar a su hija. Foto: Warner Bros.

“Esta película lo está arrasando todo y parece imparable”, dice Pete Hammond, cronista del sitio especializado Deadline, al recordar que la producción ya ha ganado varios premios menores en las últimas semanas.

Leonardo DiCaprio, que encarna a un exespecialista en explosivos obligado a enfrentarse a su pasado para salvar a su hija (Chase Infiniti), competirá por el premio a mejor actor en una comedia con Timothée Chalamet, sobresaliente como un jugador de ping-pong de ambición insaciable en Marty Supreme.

Josh Safdie dirige y Timothée Chalamet y el resto del equipo ejecutan, en 'Marty Supreme'. Foto: Atsushi Nishima / A24 / Diamond Films

Una victoria del veterano de Hollywood sería “ideal para frenar el impulso de Timothée Chalamet”, quien acaba de ganar un Critics Choice Award y parece favorito para el Óscar, observa Hammond.

Teyana Taylor podría ampliar la cosecha de Una batalla tras otra, con el premio a mejor actriz de reparto por su interpretación de una pasionaria de libido desbordante. Pero la competencia será dura frente a Amy Madigan (Weapons) y Ariana Grande (Wicked: Por Siempre).

Pecadores contra Hamnet

El dominio de Una batalla tras otra parece aún más claro porque los Globos de Oro separan las comedias de los dramas. Y es esa distinción la que le impide enfrentarse directamente a Pecadores, uno de sus competidores más serios por el Óscar a la mejor película.

Con dos papeles, Michael B. Jordan lo deja todo en 'Sinners' de Ryan Coogler. En el rol de Sammie Moore, Miles Caton también. Foto: Warner Brothers.

Esta ficción, que narra la profunda herida de los afroamericanos en el sur segregacionista de los años 30, mezclando al mismo tiempo el horror inspirado en vampiros con los ritmos del blues, ha sorprendido por su originalidad.

En 'Hamnet', Jessie Buckey es Agnes, esposa de William Shakespeare. Foto: Focus Features

Para el premio a la mejor película dramática, Pecadores competirá, entre otras, con Hamnet, una tragedia que posiciona a Jessie Buckley como gran favorita al premio a la mejor actriz, gracias a su papel de esposa de William Shakespeare, devastada por la muerte de su hijo.

Con ocho nominaciones, la película noruega Valor sentimental, en la que Joachim Trier retrata la dolorosa relación de un padre cineasta con sus dos hijas, también podría alzarse con el título.

“Espero que la película genere un diálogo entre culturas”: Joachim Trier, sobre la brillante ‘Sentimental Value’

Una victoria de Pecadores indicaría “un verdadero cambio” en los Globos de Oro, explica Hammond, quien recuerda que el antiguo jurado “nunca se sintió muy atraído por las historias sobre afroamericanos”.

'Sentimental Value' es la sexta película de Joachim Trier, y es increíble. Foto: Christian Belgaux

¿Fue solo un accidente será recompensada?

Los Globos de Oro han atravesado una crisis en los últimos años, tras un gran escándalo revelado en 2021 sobre incumplimientos éticos, racismo y corrupción entre sus miembros. La organización se ha reformado, incorporando a más de 200 votantes procedentes de todo el mundo.

“Eso hace que los pronósticos sean más difíciles, pero se ve que a estos nuevos votantes les gustan menos los grandes éxitos comerciales y son más sensibles a las películas internacionales apreciadas en Cannes y Venecia”, explica Hammond.

En 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, un ex profesor universitario viaja desde São Paulo a la ciudad costera de Recife durante la semana de Carnaval con la esperanza de reencontrarse con su hijo, pero es perseguido... Foto: Cortesía Cineplex

El brasileño Wagner Moura podría así superar a Michael B. Jordan, la estrella de Pecadores, por el Globo de Oro a mejor actor en un film dramático, gracias a su papel en El agente secreto, por el que ya había sido premiado en Cannes.

Por su parte, Stellan Skarsgård, actor sueco protagonista de Valor sentimental, parece favorito para el premio a mejor actor de reparto.

En 'Sentimental Value', Stellan Skarsgård interpreta a un director de cine y Elle Fanning a una famosa actriz. Foto: Kasper Tuxen Andersen

El agente secreto y Valor sentimental también competirán por el premio a la mejor película internacional, frente al representante de Francia en los Óscar: Fue solo un accidente, del disidente iraní Jafar Panahi, recientemente condenado a un año de prisión por la República Islámica tras su Palma de Oro en Cannes.

“Los Globos de Oro podrían querer enviar un mensaje al otorgarle este premio”, apunta Hammond.

Jafar Panahi habló con nosotros sobre 'Fue solo un accidente'. No se pierda esa radiografía de una gran película. Foto: ©LesFilmsPelleas

Jafar Panahi revela la radiografía de ‘Fue tan solo un accidente’, película que rodó de espaldas al régimen

Otros favoritos incluyen a Rose Byrne (If I Had Legs, I’d Kick You) por el premio a mejor actriz en comedia, y Las guerreras k-pop como mejor película animada.

Tras un exitoso debut el año pasado, la humorista Nikki Glaser regresa para conducir la edición 83 de estos galardones de este 11 de enero, que en el país serán transmitidos, en vivo, por la señal de TNT y el streaming de HBO Max.

*Con información de Romain Fonsegrives de AFP.