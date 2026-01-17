Cultura

‘Una batalla tras otra’, la gran triunfadora de los Globos de Oro 2026: dónde verla en streaming

La cinta obtuvo cuatro galardones y desde el inicio se consolidó como una de las favoritas en cine con nueve nominaciones.

17 de enero de 2026, 10:45 a. m.
Anderson consiguió su primer Globo de Oro como director de 'Una batalla tras otra'.
Una batalla tras otra (One Battle After Another, título original), la película dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue la gran triunfadora en la 83ª edición de los Globos de Oro, llevándose en total cuatro galardones.

Antes de que se realizara la ceremonia, la cinta ya se consolidaba como una de las grandes favoritas del cine, al acumular nueve nominaciones. Ese respaldo se confirmó al convertirse en la película más galardonada de la gala, celebrada nuevamente en su sede habitual: el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

El filme, basado en la novela Vineland que el escritor estadounidense Thomas Pynchon publicó en el año 1990, se llevó los Globos de Oro a la mejor película musical o comedia; mejor director (Paul Thomas Anderson); mejor guion; y mejor actriz de reparto (Teyana Taylor).

Con estos reconocimientos, Anderson consiguió su primer Globo de Oro como director, mientras que Teyana Taylor celebró su primera estatuilla, marcando un triunfo significativo tanto para la producción como para todo su equipo.

¿Dónde verla?

Si aún no ha visto la producción y desea hacerlo, debe saber que, aunque ya no se encuentra en cartelera, salvo algunas excepciones, está disponible en varias plataformas de streaming, como Movistar Plus+ y HBO Max.

Además, también es posible alquilarla o comprarla a través de otras plataformas, como Apple TV, Rakuten TV y Prime Video.

YouTube video b2SSjY1cN7k thumbnail

Lo que debe saber de la película

La cinta, donde Leonardo DiCaprio vuelve a lucirse con sus interpretaciones, trata temas como la inmigración, el supremacismo racial y los límites de la ley, mezclando el thriller político con la acción, la comedia negra, el drama familiar y la crítica social.

De acuerdo con su sinopsis, se centra en narrar la historia de Bob Ferguson, interpretado por Leonardo DiCaprio, un exrevolucionario cuya vida se ve abruptamente alterada por la reaparición de un antiguo enemigo después de 16 años: el coronel Lockjaw, que encarna el reconocido actor Sean Penn. Este retorno le obliga a reunir a sus antiguos compañeros de milicia para tratar de salvar la vida de su hija Willa (Chase Infiniti).

‘Jujutsu Kaisen’ temporada 3: donde verla, avances, reparto, personajes y más

En el elenco de Una batalla tras otra, también se encuentran otras grandes estrellas del cine como Benicio del Toro y Regina Hall, conformando un reparto admirado por los amantes del séptimo arte, que logró arrasar tanto en taquilla como en crítica.

Según las cifras de Box Office Mojo, desde su estreno, el pasado 26 de septiembre, la película ha conseguido atraer a millones de aficionados al cine, ingresando más de 206 millones de dólares en taquilla, lo que demuestra el gran éxito que la llevó a deslumbrar en los Globos de Oro 2026.

