Timothée Chalamet impulsa su candidatura al Óscar: lo que necesita saber de los Critics Choice

Un repaso a lo que dejaron los primeros premios importantes de la temporada en Hollywood, de cara a los Globos de Oro, el próximo fin de semana, y los Óscar, el 15 de marzo.

Redacción Arcadia
5 de enero de 2026, 6:57 p. m.
Timothy Chalamet y Josh Safdie asisten durante la 31ª edición de los Critics Choice Awards en Barker Hangar el 4 de enero de 2026 en Santa Mónica, California.
Timothy Chalamet y Josh Safdie asisten durante la 31ª edición de los Critics Choice Awards en Barker Hangar el 4 de enero de 2026 en Santa Mónica, California. Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Cri

La campaña de Timothée Chalamet para los Óscar recibió un gran impulso, al alzarse con el premio a mejor actor por Marty Supreme en los Critics Choice Awards, la primera gran gala de la temporada de premios de Hollywood de este año.

“Espero que la película genere un diálogo entre culturas”: Joachim Trier, sobre la brillante ‘Sentimental Value’

Chalamet derrotó a su rival Leonardo DiCaprio, cuyo bullicioso thriller político Una batalla tras otra se llevó el máximo galardón de la noche a mejor película, así como mejor dirección y mejor guion adaptado para Paul Thomas Anderson.

'Una batalla tras otra' de Paul Thomas Anderson.
'Una batalla tras otra' de Paul Thomas Anderson, se llevó tres premios importantes. Foto: Warner Bros.
Reseña de ‘Una batalla tras otra’: Paul Thomas Anderson da luz a la hija de la revolución en su genial montaña rusa

En Marty Supreme, Chalamet interpreta a un campeón de tenis de mesa de los años cincuenta consumido por grandes ambiciones.

Inspirada libremente en una historia real y beneficiándose de la singular campaña viral del actor franco-estadounidense, la película dirigida por Josh Safdie (Uncut Gems), para el estudio A24, se ha convertido en un inesperado éxito mundial.

“Josh, hiciste una historia sobre un hombre defectuoso con un sueño con el que es fácil identificarse”, dijo Chalamet.

“Y no sermoneaste al público sobre lo que está bien y lo que está mal, y creo que todos deberíamos contar historias así, así que gracias por este sueño”, agregó.

La película está libremente inspirada en la vida de la estrella del tenis de mesa Marty Reisman, un hombre impulsado por la creencia de que podía alcanzar fama y fortuna mediante un deporte poco conocido en Estados Unidos.

El actor de 30 años no ha ocultado en el pasado sus ambiciones de ganar múltiples premios de la Academia, y ahora será el favorito para la ceremonia del 15 de marzo.

Jafar Panahi, maestro del cine clandestino: “Si pones a un artista en prisión, hará una película sobre lo que vio”

Carrera hacia los Óscar

Los galardones otorgados por el mayor grupo de críticos de Norteamérica podrían dar a las campañas cinematográficas el impulso adicional que tanto necesitan a medida que se acerca la votación de los Óscar.

Este año se adjudicó el codiciado primer fin de semana de la temporada de premios, habitualmente ocupado por los Globos de Oro, que tendrán lugar en Beverly Hills el próximo fin de semana.

Jessie Buckley fue premiada como mejor actriz por su trágico papel como la esposa de William Shakespeare en el drama de época Hamnet.

Jessie Buckey es Agnes, esposa de William Shakespeare.
Jessie Buckey es Agnes, esposa de William Shakespeare. Foto: Focus Features
Así es ‘Hamnet’: la nueva película de Chloé Zhao mira a Shakespeare desde una óptica de duelo e inspiración

Jacob Elordi ganó a mejor actor de reparto por su interpretación del Monstruo en Frankenstein, que también se llevó tres premios técnicos, mientras que Amy Madigan ganó a mejor actriz de reparto por un papel villanesco en la cinta de terror Weapons”.

(L to R) Mia Goth, Guillermo del Toro, Oscar Isaac and Jacob Elordi attend the Headline Gala screening of Netflix's "Frankenstein" during the 69th BFI London Film Festival at The Royal Festival Hall on October 13th, 2025 in London, England. (Photo by StillMoving.Net for Netflix)
Jacob Elordi ganó a mejor actor de reparto por su interpretación del Monstruo en 'Frankenstein'. Foto: Photo by StillMoving.Net for Netflix

El megaéxito musical global de Netflix KPop Demon Hunters ganó a mejor película animada y mejor canción.

Sinners, una película de terror de época considerada también como una de las grandes aspirantes a varios de los máximos galardones de esta temporada, ganó a mejor guion original, mejor joven actor, mejor música, reparto y elenco.

Escrita y dirigida por Ryan Coogler, 'Sinners' está protagonizada por Michael B. Jordan en un doble papel, acompañado por Hailee Steinfeld, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson y Delroy Lindo.
Escrita y dirigida por Ryan Coogler, 'Sinners' está protagonizada por Michael B. Jordan en un doble papel, acompañado por Hailee Steinfeld, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson y Delroy Lindo. Foto: Warner Bros.

La sátira de Hollywood The Studio ganó a mejor comedia, y el drama adolescente sobre un asesinato Adolescence ganó a mejor miniserie.

Ike Barinholtz, Kathryn Hahn, Chase Sui Wonders y Seth Rogen en “El estudio”, de Apple TV+.
Ike Barinholtz, Kathryn Hahn, Chase Sui Wonders y Seth Rogen en “El estudio”. Foto: Apple TV+.

Por su parte, la excelente serie The Pitt (que estrena pronto su segunda temporada) ganó 3 categorías de sus 4 nominaciones: Mejor Serie de Drama, Mejor Actor en Serie de Drama para Noah Wyle y Mejor actriz de reparto para Katherine LaNasa. De esta manera se posicionó entre las 3 series más premiadas de la noche.

THE PITT
Noah Wyle y Katherine LaNasa ganaron merecidos premios. Foto: Warrick Page/MAX

El ganador a mejor talk show, Jimmy Kimmel, bromeó sobre su enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el año pasado, que llevó a que el presentador nocturno fuera retirado brevemente del aire. “Gracias, señor presidente, por todas las muchas cosas ridículas que hace cada día”, dijo Kimmel.

En primicia: Guillermo del Toro conversó con SEMANA sobre su más reciente película Frankenstein, “no todo está en manos del cineasta”

En el monólogo de apertura del programa, la presentadora Chelsea Handler rindió homenaje al fallecido Rob Reiner, “el tipo más amable de Hollywood”.

Reiner y su esposa Michele fueron hallados muertos a puñaladas en su casa de Los Ángeles el mes pasado.

*Con información de Andrew Marszal, de AFP.

