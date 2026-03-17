El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció la apertura de la convocatoria ColombIA Inteligente 2026, una iniciativa que destinará 24 mil millones de pesos para financiar proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en el país.

La apuesta se centra en soluciones basadas en inteligencia artificial y ciencias cuánticas que respondan a problemáticas concretas de los territorios.

Se trata de la tercera edición de este programa, impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y liderado por la ministra Yesenia Olaya, con el objetivo de fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas mediante proyectos con impacto real en las regiones.

Cómo deben ser presentadas las propuestas

Las propuestas deberán ser presentadas a través de alianzas estratégicas conformadas por una institución de educación superior, que actuará como ejecutora, una empresa nacional como socio tecnológico y organizaciones locales o regionales encargadas de identificar necesidades, implementar soluciones y garantizar su apropiación.

MinCiencias destinará 24 mil millones para soluciones tecnológicas con impacto regional. Foto: Getty Images

¿Quiénes podrán participar?

En este esquema podrán participar:

Asociaciones campesinas

Cooperativas agropecuarias

Consejos comunitarios

Otras organizaciones productivas rurales formalmente constituidas

La intención es conectar el conocimiento científico con las realidades del territorio y promover soluciones sostenibles e inclusivas.

Enfoque social para cerrar brechas

La convocatoria incorpora un enfoque territorial y diferencial que prioriza iniciativas orientadas a reducir desigualdades en el acceso al conocimiento.

“En la evaluación se reconocerá especialmente la vinculación de personas de grupos étnicos, población víctima del conflicto, personas en proceso de reincorporación y personas con discapacidad“, señala el comunicado.

Con este enfoque, el programa busca no solo impulsar el desarrollo tecnológico, sino también generar oportunidades para sectores históricamente excluidos, fortaleciendo la equidad en el ecosistema de innovación del país.

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Inteligencia artificial y tecnología cuántica, los ejes estratégicos

La primera corresponde a inteligencia artificial, con aplicaciones en biodiversidad, bioeconomía, sistemas agroalimentarios, energías renovables, educación, gestión del riesgo, conservación de fauna y salud, incluyendo medicina personalizada.

El país refuerza su apuesta por la innovación con apoyo a proyectos científicos.

El segundo eje se enfoca en ciencias y tecnologías cuánticas, abarcando áreas como el procesamiento de información, comunicaciones seguras, sensórica avanzada y soluciones para energía sostenible y minerales estratégicos.

Plazos, financiación y alcance

La convocatoria abrió el 13 de marzo de 2026 y estará disponible hasta el 13 de abril del mismo año. Los resultados se darán a conocer el 30 de junio. Cada proyecto seleccionado podrá recibir hasta 2.000 millones de pesos y tendrá una duración máxima de 14 meses.

“Cada iniciativa los proyectos elegidos podrán recibir hasta $2.000 millones de financiación y tendrán una duración máxima de 14 meses. Del total de recursos, $16.000 millones se destinarán a proyectos en Inteligencia Artificial y $8.000 millones a iniciativas en Ciencias y Tecnologías Cuánticas”, señala el comunicado.