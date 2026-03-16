En Colombia y en gran parte de América Latina, muchas organizaciones enfrentan una paradoja. Mientras las metas de crecimiento y resultados se mantienen o incluso aumentan, los equipos y los presupuestos operativos son cada vez más ajustados, lo que obliga a los líderes empresariales a buscar nuevas formas de avanzar con los recursos disponibles y mejorar sus niveles de productividad.

Bajo esta panorama, las compañías exploran nuevas maneras de crecer sin ampliar su estructura de costos. La tecnología, y en particular la inteligencia artificial, aparece como una alternativa para potenciar las capacidades de los equipos actuales, optimizar procesos y generar nuevos niveles de eficiencia dentro de las organizaciones.

De acuerdo con un informe del World Economic Forum elaborado en colaboración con McKinsey & Company, la inteligencia artificial podría aportar entre 17 y 26 billones de dólares adicionales a la economía global en los próximos años.

En América Latina, su impacto potencial se estima entre 1,1 y 1,7 billones de dólares anuales.

El mismo análisis estima que su adopción podría aumentar la productividad de la región entre 1,9 % y 2,3 % anual hacia 2030.

Sin embargo, el desafío no está únicamente en acceder a estas tecnologías, sino en integrarlas de forma estratégica dentro de los procesos empresariales.

Hoy, aplicaciones de inteligencia artificial ya están transformando áreas clave como ventas, marketing y servicio al cliente. Estas herramientas permiten automatizar tareas repetitivas, analizar grandes volúmenes de información y mejorar la toma de decisiones, liberando tiempo para que los equipos se concentren en actividades de mayor valor y aumenten la productividad de las organizaciones.

En muchos casos, el impacto no se traduce en reemplazar talento humano, sino en potenciarlo. La combinación entre equipos humanos y agentes de inteligencia artificial permite que las organizaciones hagan más con los mismos recursos, optimicen su operación y mejoren sus resultados en un contexto económico desafiante.

El verdadero cambio ocurre cuando estas herramientas dejan de ser experimentos aislados y se integran en el corazón de las operaciones del negocio.

Un espacio para analizar este desafío

En este contexto, HubSpot, la plataforma líder en gestión de relación con clientes (CRM), realizarán el próximo 26 de marzo la conversación digital “Crecer en la nueva realidad económica con IA”.

Durante el encuentro se analizarán los principales retos que enfrentan hoy las empresas colombianas y cómo los líderes de áreas como marketing, ventas y servicio al cliente están utilizando nuevas herramientas tecnológicas para potenciar sus equipos y adaptarse a un entorno económico más complejo.

El espacio también abordará cómo la inteligencia artificial puede integrarse en los procesos de negocio para optimizar operaciones, fortalecer la toma de decisiones y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

Expertos invitados

Entre los panelistas estará Andrés Aranda, director de Ventas para Latinoamérica de HubSpot, experto en estrategia comercial B2B con más de diez años de trayectoria liderando equipos de alto desempeño en la región. Desde su rol impulsa la adopción de inteligencia artificial aplicada a la productividad y al crecimiento rentable, combinando visión estratégica y ejecución operativa para fortalecer los procesos comerciales de las empresas.

También participará Fernando Cárdenas Echeverri, fundador e investigador de LabE, el laboratorio empresarial de productividad y competitividad de la Universidad del Rosario, y CEO de Lift Growth and Innovation, quien ha destacado el potencial de la inteligencia artificial para optimizar procesos empresariales y fortalecer a las pymes cuando se implementa con una estrategia clara.

Los interesados podrán registrarse para participar en esta conversación digital y seguir la transmisión a través de este enlace.