Demandan ante el Consejo de Estado la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional

La polémica alrededor de la elección del rector de la Universidad Nacional no se detiene. Después de que el Consejo Superior Universitario aprobara la resolución que dejó por fuera a Ismael Peña como rector de la Unal, ahora llegó al Consejo de Estado una demanda contra la elección de Leopoldo Múnera como director de uno de los centros universitarios más importantes del país.

Uno de los principales argumentos de la acción judicial explica: “El CSU cambió recientemente de composición con el ingreso del representante del CESU y de la representante estudiantil, firmes aliados del Gobierno nacional en el propósito de ‘hacer respetar la consulta estamentaria’ y claramente inconformes con la designación del profesor Peña como rector de la UN. So pretexto de tomar medidas de corrección, el CSU, aprovechando oportunistamente la nueva mayoría, determinó remover al profesor Peña del cargo de rector de la UN y nombrar, en su lugar, al profesor Múnera en el mismo cargo, sin esperar el fallo judicial de la demanda contra la designación del profesor Peña, cuando este ya estaba en pleno ejercicio de sus funciones”.

Por esta situación, el demandante consideró que las medidas de corrección frente al proceso de elección del rector de la Universidad Ismael Peña se pudieron adoptar antes de la culminación del proceso administrativo y no antes de la misma. Para el ciudadano que pide la nulidad contra Múnera, no se le garantizó la protección judicial a Peña, al menos, mientras se decida sobre la demanda que interpuso en su momento el hoy rector de la universidad.