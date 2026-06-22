La crisis de los medicamentos es la primera que debe resolver el nuevo presidente

En los últimos cuatro años, el sistema de salud colombiano pasó de tener un constante problema de financiación a una crisis estructural, con miles de pacientes desatendidos, cierres de centros médicos, intervención y concentración de EPS y una alarmante escasez de medicamentos.

Este último aspecto ha sido quizás uno de los más sensibles. La tradicional queja de que en el sistema todo se resolvía con acetaminofén escaló a un punto crítico: ni siquiera ese medicamento, uno de los más comunes, estaba disponible. Largas filas, demoras y respuestas negativas de los operadores farmacéuticos desataron protestas y pusieron en riesgo la vida de pacientes que dependen de sus tratamientos, en especial personas con enfermedades crónicas o huérfanas.

La crisis ha llevado al cierre de numerosos servicios médicos en el país. Foto: Hospital Alma Mater de Antioquia (API) / 123RF (API) / Montaje: Semana

Como resultado, miles de usuarios han tenido que pagar los medicamentos de su bolsillo, al tiempo que ha crecido la cartera vencida del sector farmacéutico.

Un análisis de Álgebra Labs y Afidro (gremio de las multinacionales farmacéuticas) muestra que entre 2022 y 2025, este gasto de bolsillo creció un 57,3 por ciento, evidenciando una mayor carga económica sobre los pacientes. Sin embargo, el impacto ha sido desproporcionado: mientras en los hogares de menores ingresos el gasto aumentó 63,4 por ciento, en los de mayores recursos el incremento fue de apenas 15,3 por ciento, lo que confirma el carácter regresivo de esta tendencia y su efecto en la ampliación de las desigualdades.

Ignacio Gaitán Villegas, presidente de Afidro. Foto: Tomado de LinkedIn Ignacio Gaitán Villegas

Por otro lado, la cartera del sector alcanzó en marzo de 2026 un total de 4,42 billones de pesos; tan solo en el caso de los afiliados a Afidro, de ese monto, 1,6 billones corresponden a cartera vencida. “Lejos de aliviarse, los tiempos de pago se han prolongado y la cartera deteriorada ha ganado peso, reflejando el desfinanciamiento del sistema de salud”, reitera Ignacio Gaitán Villegas, presidente ejecutivo del gremio.

No obstante, los fabricantes de medicamentos señalan que esta industria tiene capacidad productiva, conocimiento técnico y cobertura suficiente para garantizar buena parte del abastecimiento. El verdadero cuello de botella estaría en la falta de planeación, trazabilidad, reglas claras y, sobre todo, en el deterioro financiero del sistema de salud.

Hernando Macías, director de Políticas Sectoriales y Farmacéuticas de Asinfar. Foto: Asinfar

Hernando Macías, director de Políticas Sectoriales y Farmacéuticas de Asinfar (gremio de las farmacéuticas nacionales), sostiene que la industria local puede producir cerca del 80 por ciento de las unidades de medicamentos que consumen los colombianos. Por eso, advierte que no hay una razón técnica para que el país enfrente problemas recurrentes de acceso a medicamentos esenciales, en especial cuando se trata de productos seguros, eficaces, de calidad y de bajo costo.

Para Asinfar, la solución pasa por crear un mecanismo transparente que permita a los laboratorios nacionales entregar directamente los medicamentos donde se requieren, con información precisa sobre cantidades, tiempos y condiciones de suministro.

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En Afidro coinciden en que el problema va más allá de la disponibilidad física de los productos. Gaitán Villegas señala que la falta de acceso a medicamentos responde principalmente al desfinanciamiento del sistema de salud. Según explica, la insuficiencia de la UPC, el aumento de las necesidades de atención de los ciudadanos y las deudas acumuladas han deteriorado la confianza entre los actores del sector.

Precisamente, en Cartagena se realizó la semana pasada el Congreso de Salud de la Andi. Allí, el presidente del gremio, Bruce Mac Master, dijo que para darle solución a esta crisis, los colombianos tendrán que lograr un acuerdo social sobre el sistema, que entre otras cosas defina qué debe incluir la UPC y cómo financiarla. “Es algo que vamos a tener que definir entre todos”, subrayó.