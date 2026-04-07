Industria del cuero bajo la mira: se firma convenio clave para el cuidado del medio ambiente

Algunas actividades industriales generan preocupación en medio de las iniciativas que se han planteado para el cuidado y la preservación del medio ambiente. Particularmente, el tema de las curtiembres ha suscitado, en distintos momentos, polémica por la contaminación que estas pueden ocasionar a diversos cuerpos de agua.

Curtidores y CAR se unieron para restaurar zonas degradadas cercanas al nacimiento del río Bogotá

Recientemente, se informó sobre la realización de un convenio entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Alcaldía del municipio de Villapinzón, por medio del Centro Tecnológico del Cuero, con la finalidad de plantear distintas acciones a través de rigurosos procesos técnicos y científicos para lograr la reducción de los factores que pueden contaminar los cuerpos de agua en este municipio.

Curtimbres generan contaminación al Río Bogotá. Foto: CAR

Hay que recordar que en este municipio es donde nace el río Bogotá, por lo que este tipo de acciones benefician directamente a este importante afluente hídrico.

De acuerdo con lo indicado desde la Alcaldía de Bogotá, con esto se espera poder orientar distintas experiencias como las de la CAR y el Centro Tecnológico del Cuero para trabajar con las curtiembres y realizar diversas evaluaciones, análisis de la calidad del agua, así como también disminuir los denominados “vertimientos contaminantes”. Además, se busca enseñar acerca de conceptos técnicos y buenas prácticas ambientales que permitan que este tipo de labores se rijan bajo la normativa ambiental actualmente vigente.

Refiriéndose al convenio, el Director Técnico Científico y de Modelamiento Ambiental, Carlos Rodríguez, aseveró: “El enfoque del convenio no es solo de control, sino también de mejora continua, buscando que el sector cuero avance hacia procesos más limpios, sostenibles y técnicamente respaldados. Además, como resultado del convenio, se definió un cronograma conjunto con actividades, responsables y tiempos específicos, lo que permitirá hacer un seguimiento organizado al cumplimiento de cada uno de los compromisos”.

Con este convenio se busca reducir la contaminación en el Río Bogotá. Foto: Acueducto de Bogotá

Se precisa que todas las labores resultantes de este convenio se realizarán teniendo en cuenta la infraestructura adecuada, equipos especializados, así como metodologías de análisis y distintos procesos mediados tecnológicamente para llevar a cabo el respectivo estudio de muestras de agua.

¿Qué es una curtiembre?

Es un establecimiento industrial en el que se realiza la transformación de pieles crudas de distintos animales en lo que se conoce como “cuero”, a través del proceso llamado curtido; de ahí deriva el nombre de curtiembre.

Este proceso químico y físico hace que la piel no se descomponga y que, además, adquiera resistencia y flexibilidad, permitiendo su uso en distintos productos como zapatos, correas, bolsos, entre muchos otros.