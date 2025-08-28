Aparece dibujo que hizo Valeria Afanador: lo que pintó podría ser pieza clave dentro de su desaparición

Todavía sigue siendo un misterio el paradero de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció el pasado 12 de agosto cuando se encontraba en su colegio, que está ubicado en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca.

Pese a que se ha realizado un gran rastreo y las investigaciones se han hecho, por ahora no se tiene ningún rastro de la pequeña, por lo que las labores continúa.

En las últimas horas, se conoció un nuevo detalle que podría servir como pista clave para saber qué fue lo que sucedió. Se trata de un dibujo que pintó Valeria pocos días antes de su extraña desaparición.

Las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones. | Foto: Suministrada a Semana

Este boceto, que fue revelado por Noticias RCN, lo hizo la pequeña en medio de una de sus clases. Lo curioso del caso es que, según se ha conocido, el dibujo no tiene nada que ver con lo que pidió la profesora, sino que la niña lo pintó por detrás de la hoja en la que tenía que hacer la actividad.

De hecho, fue la misma docente la que se percató de que este estaba dentro de los otros trabajos que Valeria había hecho y, por lo mismo, dio el respectivo aviso.

Según se ve, Valeria graficó lo que parece ser una persona con un rostro sonriente en la parte superior derecha, mientras que en la zona inferior hay otro rostro, pero no se ha podido determinar si se trata de otra persona o un animal.

El medio mencionado precisó que esta hoja ahora hace parte de la investigación, ya que no se descarta que pudiera tratarse de un “pensamiento mecánico incitado por un tercero desde hace algún tiempo“. Los peritos forenses están analizándolo detenidamente.

Este boceto puede convertirse en pieza clave dentro de la investigación. | Foto: Noticias RCN

De hecho, Noticias RCN señaló que “no se descarta en medio de la investigación relacionar el dibujo con algunas zonas del colegio“.

Además, otro aspecto importante es el motivo por el que la docente de la institución reveló este detalle hasta ahora, después de que han pasado varios días desde la desaparición de la pequeña.

Por ello, no se descarta que en las próximas horas le vuelvan a hacer un interrogatorio a esta persona.

Por lo pronto, los Bomberos de Cundinamarca, la Policía, el Ejército y la administración del municipio continúan adelantando las respectivas investigaciones para intentar esclarecer qué pasó con la menor de edad y dar con su paradero.

Hasta el momento, no se tiene ninguna certeza, pero hay una hipótesis que está tomando fuerza: se trata de un secuestro.

Esta es la conclusión a la que poco a poco han ido llegando las autoridades, pues ya se rastreó más del 95 % del río Frío y no se encontró nada.