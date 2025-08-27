Colegio donde desapareció Valeria Afanador cuenta la verdad sobre un extrabajador implicado: respondió a abogado de la familia

El colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, lugar donde desapareció Valeria Afanador en Cajicá, se encuentra en el centro de la polémica por unas declaraciones que entregó la rectora. Por ello, la institución tuvo que salir a pronunciarse para intentar aclarar todo.

En un video que fue publicado por Julián Quintana, abogado de la familia de la niña, se le ve a la directora Sonia Ochoa hablando en medio de una reunión virtual sobre la desaparición de la pequeña y allí menciona que, al parecer, un extrabajador podría estar implicado.

“¿Quién lo hizo? Una persona que odia al colegio, un extrabajador. Claro, yo quiero reafirmar lo que le he dicho a la Fiscalía, al comandante, al coronel, al general”, dijo la mujer.

Todavía no hay ningún rastro de la menor Valeria Afanador, de tan solo 10 años. | Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Ante esto, el jurista le hizo un llamado a Ochoa para que aclarara lo que estaba diciendo y entregara esta misma versión a las autoridades, pues hasta el momento no lo habría hecho.

Debido a la controversia que se desató, el colegio emitió un comunicado respondiendo al abogado y despejando las dudas. La institución aseguró que las palabras de la rectora fueron “sacadas de contexto” y remarcó que simplemente estaba mencionado una de las hipótesis planteadas por el CTI.

Por lo mismo, en el comunicado se indicó que no se trata de una acusación en contra de nadie.

“Cuando Sonia Ochoa menciona que ‘lo hizo un extrabajador o alguien que quería perjudicar al colegio’, lo hace únicamente a manera dialéctica y ejemplificativa, como una de las muchas posibilidades que podrían existir”, señaló.

La escuela fue más allá y defendió a la mujer, argumentando que sus palabras simplemente fueron para dejar en evidencia cómo, dado el caso, se podrían ver afectados por otras personas que quisieran hacerle daño a los miembros de la institución.

Búsqueda de Valeria Afanador en el río Frío, ubicado en el municipio de Cajicá. | Foto: Búsqueda de Valeria Afanador

Por lo mismo, el sitio recordó que son varias las líneas investigativas que se manejan. Incluso, las autoridades, cada vez, apuntan más a que Valeria fue secuestrada, pues la búsqueda en el río Frío no ha dado resultados y no se tiene ninguna pista de su paradero.

En ese sentido, el Gimnasio Campestre Los Laureles dejó en claro que, hasta el momento, no “existe certeza de que un enemigo o exempleado del colegio haya sido responsable del hecho”.

En la misiva, se mencionó que a la familia de la pequeña ya se le ha planteado la hipótesis de que alguien está detrás de la desaparición de la menor de edad. “Esto hace parte de la información que las autoridades habían compartido, sin que ello signifique ocultamiento de información o certeza alguna en la investigación”, señaló.

Finalmente, el colegio remarcó que siempre han estado abiertos a colaborar con las respectivas investigaciones, pero esto también generó que sean víctimas de un “hostigamiento público y mediático”.

Exijo claridad: si en reunión de padres la rectora Sonia Ochoa atribuyó la desaparición de Valeria a un ex trabajador y mencionó a un tercero, debía informarlo oportunamente a las autoridades. @FiscaliaCol, pido investigar de fondo esas afirmaciones. La víctima es Valeria y su… pic.twitter.com/vYHsIUbjfX — Julián Quintana (@julianquintanat) August 26, 2025

“Queremos ser absolutamente claros: el colegio no ha alterado, manipulado ni ocultado ningún material relacionado con esta situación. Estas versiones carecen de fundamento y son injustificadas”, añadió.