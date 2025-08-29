Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria Afanador, tras su muerte: “No permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad”

Tras una intensa búsqueda de 18 días, lamentablemente, Valeria Afanador fue hallada sin vida en la tarde de este viernes, 29 de agosto. Así lo anunció el gobernador de Cundinamarca.

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío”, informó el gobernador Jorge Emilio Rey.

Ante esta noticia, Julián Quintana, abogado de la familia de la menor de diez años, que había desaparecido el pasado 12 de agosto, hizo un pronunciamiento tras la muerte de la niña con síndrome de Down.

“Las autoridades confirmaron el hallazgo de nuestra querida Valeria. Según el gobernador, su cuerpo habría sido puesto allí”, dijo inicialmente el representante.

Así mismo, el abogado fue enfático al mencionar que este crimen contra la menor no quedará impune, por lo que su familia pide que caiga todo el peso de la ley a quien corresponda.

“Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza: como representantes de víctimas, no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad. Exigimos justicia”, detalló Julián Quintana.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, reveló en SEMANA que Valeria fue encontrada con su sudadera, chaqueta y tenis puestos.

“En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, mencionó el mandatario.

A su vez, el gobernador se cuestionó sobre las dudas que hay tras este caso que terminó en tragedia y que hoy enluta a una familia. Además, pidió que se haga justicia.

“Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes", puntualizó Rey.