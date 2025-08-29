Suscribirse

Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria Afanador, tras su muerte: “No permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad”

El abogado Julián Quintana se pronunció tras el hallazgo sin vida de la menor. Su familia pide justicia.

29 de agosto de 2025, 9:44 p. m.
La niña con síndrome de Down fue hallada muerta este viernes, 29 de agosto. | Foto: Suministrada a Semana

Tras una intensa búsqueda de 18 días, lamentablemente, Valeria Afanador fue hallada sin vida en la tarde de este viernes, 29 de agosto. Así lo anunció el gobernador de Cundinamarca.

Contexto: ¿Quién halló el cuerpo de Valeria Afanador? Esto dijo la Fiscalía

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío”, informó el gobernador Jorge Emilio Rey.

Ante esta noticia, Julián Quintana, abogado de la familia de la menor de diez años, que había desaparecido el pasado 12 de agosto, hizo un pronunciamiento tras la muerte de la niña con síndrome de Down.

Las autoridades confirmaron el hallazgo de nuestra querida Valeria. Según el gobernador, su cuerpo habría sido puesto allí”, dijo inicialmente el representante.

Contexto: ¿Qué se sabe de la muerte de Valeria Afanador? Esto dicen las autoridades

Así mismo, el abogado fue enfático al mencionar que este crimen contra la menor no quedará impune, por lo que su familia pide que caiga todo el peso de la ley a quien corresponda.

“Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza: como representantes de víctimas, no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad. Exigimos justicia”, detalló Julián Quintana.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, reveló en SEMANA que Valeria fue encontrada con su sudadera, chaqueta y tenis puestos.

“En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, mencionó el mandatario.

Las autoridades buscan a Valeria Afanador por tierra y agua.
Las autoridades buscaron a Valeria Afanador por 18 días. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil de @JorgeEmilioRey

A su vez, el gobernador se cuestionó sobre las dudas que hay tras este caso que terminó en tragedia y que hoy enluta a una familia. Además, pidió que se haga justicia.

“Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes", puntualizó Rey.

Por lo pronto, el cuerpo de Valeria fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que se adelante la inspección al cadáver y determinen la causa de muerte.

