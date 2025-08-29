Suscribirse

¿Quién halló el cuerpo de Valeria Afanador? Esto dijo la Fiscalía

La menor fue encontrada sin vida en el río Frío, en Cajicá, Cundinamarca.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

29 de agosto de 2025, 9:58 p. m.
Valeria Afanador
Valeria Afanador fue hallada muerta este 29 de agosto. | Foto: Montaje de El País con archivo de Cruz Roja y Gobernación de Cundinamarca

La Fiscalía emitió un comunicado tras el hallazgo sin vida de Valeria Afanador, quien estaba desaparecida desde el pasado 12 de agosto, en Cajicá, Cundinamarca.

De acuerdo con el ente judicial, la menor fue encontrada en el sector conocido como Fagua, en el río Frío, por un campesino, quien dio aviso a los funcionarios de seguridad del municipio.

Contexto: Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria Afanador tras su muerte: “No permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad”

“Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cundinamarca, con apoyo de bomberos del departamento, se trasladó a un sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá (Cundinamarca), para realizar las diligencias de inspección al cuerpo de un menor de edad que fue encontrado en el río Frío por un campesino de la zona”, detalló la Fiscalía.

YouTube video player

Así mismo, las autoridades pertinentes mencionaron que el cuerpo de Valeria será trasladado a Medicina Legal, donde se espera conocer más detalles de su muerte.

“Al terminar la diligencia, el cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que sean adelantados los estudios que permitan establecer su plena identidad”, informó la Fiscalía.

Sigue la búsqueda de Valeria Afanador.
Valeria Afanador fue encontrada con su sudadera, chaqueta y tenis puestos. | Foto: Suministrada a Semana

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, aproximadamente a las 3:13 de la tarde, recibieron alerta del hallazgo con las características de la niña en el Puesto de Mando Unificado que se tenía instalado desde el día de su desaparición.

El encargado de dar a conocer la noticia a la opinión pública fue el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien también dio detalles del hallazgo de la menor.

Valeria Afanador y el río donde es buscada.
A orillas de este río habría aparecido Valeria Afanador. | Foto: Cuenta en X @JorgeEmilioRey y Bomberos Cundinamarca

“En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ella aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, manifestó el mandatario.

Así mismo, el gobernador se cuestionó sobre quién estaría detrás de la muerte de Valeria y pidió a las autoridades investigar a fondo este caso que hoy enluta a una familia.

“Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes", detalló Rey.

