Un nuevo video salió a la luz en el caso de la desaparición de Valeria Afanador, la pequeña de quien no se tiene rastro desde el pasado 12 de agosto.

En este material audiovisual se observa el momento en el que la menor de 10 años desapareció por completo mientras jugaba en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá.

Las autoridades cada vez tienen más clara una sola hipótesis. | Foto: Bomberos de Cundinamarca

Hasta ahora, y de acuerdo con las labores adelantadas, cada vez es más creíble que se trata de un secuestro. Por lo mismo, este video es clave dentro de la investigación.

Las imágenes reveladas por Noticias Caracol y captadas por una cámara de seguridad de la institución, muestran los movimientos que hizo la niña poco antes de desaparecer.

En un primer momento, se le ve caminando junto a la cerca cubierta de vegetación. Al otro lado, unos niños recogen algunas colchonetas y otros juegan fútbol.

La menor ingresó entre los arbustos y desapareció por algunos segundos, aunque luego volvió al patio.

Se conocieron los videos de las cámaras de seguridad del colegio de Valeria Afanador, donde se observa el momento en que desapareció la menor de 10 años. Las grabaciones muestran que durante 5 minutos la niña entró y salió varias veces.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo… pic.twitter.com/SSkWU2510y — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 29, 2025

Unos metros más atrás, la cámara captó a dos adultos conversando. Por su parte, Valeria continuó jugando junto a la cerca.

En total fueron al menos cinco ocasiones en que la niña se ocultó entre la vegetación y salió segundos después. Pero en la sexta oportunidad no se volvió a tener rastro alguno de ella: desapareció hacia las 10:00 a. m. de ese 12 de agosto. Desde ese momento, comenzó la angustia de sus padres por conocer su paradero.

Este video es clave dentro de la investigación que se adelanta para esclarecer el caso. Además, los ojos también se han puesto sobre el colegio y la forma en que la pequeña estaba sola, pese a su condición.

En un principio, se pensó que Valeria pudo caer al río Frío, por lo que las labores se centraron en este punto. Sin embargo, las autoridades ya han buscado en más del 95 % sin encontrar ningún rastro.

Por ello, cada vez hay una hipótesis que está cogiendo más fuerza con el pasar de las horas: alguien está implicado en la desaparición.