Nación

Se conoce el video del momento exacto en que desapareció Valeria Afanador: hay varios detalles que llaman la atención

Este video muestra todo lo que hizo la pequeña poco antes de que se le perdiera el rastro.

Redacción Nación
29 de agosto de 2025, 2:57 p. m.
Cada vez crece el misterio de qué fue lo que le pasó a la niña.
Crece el misterio de lo que le pasó a la niña. | Foto: Noticias Caracol

Un nuevo video salió a la luz en el caso de la desaparición de Valeria Afanador, la pequeña de quien no se tiene rastro desde el pasado 12 de agosto.

En este material audiovisual se observa el momento en el que la menor de 10 años desapareció por completo mientras jugaba en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá.

Las autoridades cada vez tienen más clara una sola hipótesis.
Las autoridades cada vez tienen más clara una sola hipótesis. | Foto: Bomberos de Cundinamarca

Hasta ahora, y de acuerdo con las labores adelantadas, cada vez es más creíble que se trata de un secuestro. Por lo mismo, este video es clave dentro de la investigación.

Las imágenes reveladas por Noticias Caracol y captadas por una cámara de seguridad de la institución, muestran los movimientos que hizo la niña poco antes de desaparecer.

Contexto: Desalentador mensaje en medio de la búsqueda de Valeria Afanador: “Nos tiene sorprendidos”

En un primer momento, se le ve caminando junto a la cerca cubierta de vegetación. Al otro lado, unos niños recogen algunas colchonetas y otros juegan fútbol.

La menor ingresó entre los arbustos y desapareció por algunos segundos, aunque luego volvió al patio.

Unos metros más atrás, la cámara captó a dos adultos conversando. Por su parte, Valeria continuó jugando junto a la cerca.

En total fueron al menos cinco ocasiones en que la niña se ocultó entre la vegetación y salió segundos después. Pero en la sexta oportunidad no se volvió a tener rastro alguno de ella: desapareció hacia las 10:00 a. m. de ese 12 de agosto. Desde ese momento, comenzó la angustia de sus padres por conocer su paradero.

Contexto: Destapan detalle sobre la desaparición de Valeria Afanador y siembran duda con pista clave: “Una tercera persona”

Este video es clave dentro de la investigación que se adelanta para esclarecer el caso. Además, los ojos también se han puesto sobre el colegio y la forma en que la pequeña estaba sola, pese a su condición.

En un principio, se pensó que Valeria pudo caer al río Frío, por lo que las labores se centraron en este punto. Sin embargo, las autoridades ya han buscado en más del 95 % sin encontrar ningún rastro.

Por ello, cada vez hay una hipótesis que está cogiendo más fuerza con el pasar de las horas: alguien está implicado en la desaparición.

Por lo pronto, continúan las investigaciones para intentar establecer el paradero de la pequeña, mientras que sus padres no pierden la esperanza de volver a verla con vida.

