Destapan detalle sobre la desaparición de Valeria Afanador y siembran duda con pista clave: “Una tercera persona”

Cada vez es más incierto lo que ocurrió con Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció en extrañas circunstancias cuando se encontraba en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, Cundinamarca.

Desde el 12 de agosto no se sabe nada de ella y no hay pista alguna, pese a los esfuerzos de las autoridades. Por eso, para muchos cada vez está más claro que se trata de un secuestro.

En las últimas horas, se reveló el video que muestra los últimos minutos de Valeria antes de desaparecer, una pieza clave dentro de la investigación.

El video ha sido una pieza clave de lo sucedido con la niña. | Foto: Foto: tomada de redes / El País.

Julián Quintana, abogado de la familia de la menor edad, habló en Noticias Caracol y aseguró que está más que claro que hay alguien involucrado en lo que le pasó a la niña.

“Como se puede ver en esos videos, sale la niña muy cerca de una reja metálica, donde de manera inquieta parecer mirar a alguien que la estuviera llamando y después de uno y otro intento de tratar de salir, finalmente parecer ser que sale y ahí se pierde el rastro”, dijo.

El jurista recalcó que, desde su punto de vista, lo que allí se observa es fundamental dentro de la investigación. De hecho, fue más allá y apuntó en una sola dirección: una tercera persona.

“Lo que uno puede interpretar es que posiblemente una tercera persona estaba dándole una indicación desde afuera”, señaló.

Quintana sostuvo que, teniendo en cuenta la personalidad de Valeria (sigue al pie de la letra las instrucciones que le dan), no sería extraño que hubiera obedecido a esa persona.

Las autoridades continúan investigando el paradero de la pequeña. | Foto: Suministrada a Semana

Por este motivo, según él, hasta ahora no se sabe nada de su paradero. “Tal vez esta persona, estando allí fuera, la estaba direccionando para que saliera del colegio”; comentó.

Por su parte, Manuel Afanador, papá de Valeria y quien ha estado al frente del caso desde el primer momento, aseguró que son muy “extraños” los movimientos que hizo su hija poco antes de desaparecer.

Esta fue la conclusión que le quedó después de observar detalladamente el último video de la pequeña.

“En unos movimientos muy extraños, que cuando ya nosotros analizamos un poco más dijimos: ‘Vengan, ahí hay algo raro porque la niña no se iba a acercar así como así a la malla. Lleva casi dos años estudiando en el colegio, nunca había tenido un comportamiento similar o que se hubiera escondido”, expresó.

Otro detalle que llamó la atención, según explicó, fue que el colegio solo les mostró un video, pese a que habría más cámaras vigilando el sitio.

“Es el único video que a nosotros nos mostró el colegio. Extrañamente, solo vemos un video donde la niña entra por las eugenias, sale nuevamente en un espacio de 10 o 15 metros, vuelve y sale hacia la zona de la cancha, vuelve, ingresa a las eugenias y unos metros más adelante, sale un poco y ya, pues, desaparece del radar de la cámara”, añadió.