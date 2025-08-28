Suscribirse

Nación

Revelan video clave de lo que hacía Valeria Afanador minutos antes de su desaparición; una persona estaría viendo todo

Las imágenes muestran a otros niños jugando durante el recreo mientras ella está en el arenero.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

28 de agosto de 2025, 9:53 p. m.
Las autoridades analizan cada detalle de esta nueva pista
Tras cumplirse más de tres semanas de la desaparición de Valeria Afanador, niña de diez años con síndrome de Down, las autoridades siguen en busca de pistas que ayuden a su ubicación.

Pese a los esfuerzos de las autoridades y organismos de emergencia, su búsqueda ha sido en vano. La familia de la menor se encuentran desperada desde el pasado 12 de agosto, día en que desapareció.

La niña fue vista por última vez en su colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en la vereda Canelón, sector Rincón de las Viudas, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

Contexto: Aparece dibujo que hizo Valeria Afanador: lo que pintó podría ser pieza clave dentro de su desaparición

Sin embargo, en medio de su angustiante búsqueda, Noticias RCN reveló en exclusiva un video clave de los minutos previos a la desaparición de Valeria.

El fragmento que se conoció este jueves, 28 de agosto, y que está siendo estudiado por la Sijín de la Policía, muestra a la menor justo a las 10:02 de la mañana de aquel martes.

Mientras algunos niños disfrutaban del recreo corriendo y jugando en la parte superior, Valeria estaba en el arenero y cerca de ella estaría alguien, que aparentemente lo habría visto todo.

Se presume que dicha persona —que está siendo investigada— observa el momento en que la menor intenta salir del colegio en dos ocasiones, pero no lo logra.

Las autoridades analizan cada detalle de esta nueva pista
Sin embargo, siendo las 10:05 de la mañana, Valeria busca la manera de traspasar la reja por tercera vez, pero antes de hacerlo mira a su alrededor, se agacha y finalmente sale de la institución.

De acuerdo con la grabación, no se observan maniobras de ninguna persona que le esté dando instrucciones a la menor para que salga del plantel educativo, por lo que todo sigue siendo un misterio.

Las autoridades analizan cada detalle de esta nueva pista para lograr ubicar a Valeria Afanador en el menor tiempo posible.

