Desalentador mensaje en medio de la búsqueda de Valeria Afanador: “Nos tiene sorprendidos”

Valeria Afanador desapareció cuando se encontraba en su colegio en Cajicá.

Redacción Nación
29 de agosto de 2025, 2:09 p. m.
La niña Valeria Afanador.
Astrid Eliana Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se mostró sorprendida por el hecho de que, transcurridos 17 días, aún no se sepa nada del paradero de la niña Valeria Afanador, menor de diez años que desapareció desde el pasado 12 de agosto, en instantes en que estaba en su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, en Cajicá, Cundinamarca.

“Como no ha aparecido, nos tiene sorprendidos, porque hemos rescatado a niños en las circunstancias más complejas y ya deberíamos tener noticias de la niña”, expresó Cáceres a medios de comunicación.

Y agregó la directora del ICBF: “Pero en realidad lo que necesitamos son resultados entre toda la ciudadanía que vive cerca, que debió ver algo y, por supuesto, más actuación puntual sobre este caso”.

Vale recordar que, el pasado 26 de agosto, Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria, compartió un video a través de su cuenta en la red social X, en el que la rectora del colegio, Sonia Ochoa, aparece haciendo una delicada confesión en medio de una reunión con padres de familia.

Búsqueda de Valeria Afanador
En el video, Ochoa mencionó que un extrabajador del colegio podría estar relacionado con la desaparición de la menor.

“¿Quién lo hizo? Una persona que odia al colegio, un extrabajador. Claro, yo quiero reafirmar lo que les he dicho a la Fiscalía, al comandante, al coronel, al general”, afirmó Ochoa en el video revelado por Quintana.

A la rectora también se le escucha mencionar que, además de la familia de Valeria, ella es una de las “víctimas” en este caso, “como líder y representante del colegio”.

Acto seguido, Ochoa se manifestó textualmente sobre el presunto responsable: “Y lo tienen identificado plenamente, pues, las entidades. No lo estoy diciendo yo, sino que ellos me dicen, terrible, ¿no?”.

Así mismo, indicó que ella no quería que la llamaran “pobrecita”, resaltando que era su responsabilidad.

“Pero, finalmente, la persona que quiso hacer el daño, pues sí me lo hizo, lo hizo al colegio también. Entonces, ustedes pertenecen a mi familia y no lo pensaba manifestar, pero ya me lo han dicho, sino que me acordé de la persona que me dijo: ‘Yo le mandaría a la Fiscalía…’”, agregó Ochoa.

Tras lo anterior, el abogado Quintana pidió a la Fiscalía que se investigue todo lo que mencionó Ochoa.

“Exijo claridad: si en reunión de padres la rectora Sonia Ochoa atribuyó la desaparición de Valeria a un extrabajador y mencionó a un tercero, debía informarlo oportunamente a las autoridades. @FiscaliaCol, pido investigar de fondo esas afirmaciones. La víctima es Valeria y su familia, no ella", aseveró el abogado, junto al video compartido en la mañana del martes 26 de agosto a través de su cuenta en la red social X.

Valeria Afanadorcajica

