Caso Valeria Afanador: Gobernador Rey dice que se abrió investigación a colegio de la menor; podrían tomar drásticas medidas

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, afirmó que hay un proceso abierto contra el colegio de Valeria Afanador, la menor de 10 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado viernes, 29 de agosto, en en municipio de Cajicá, tras 18 días de intensa búsqueda luego de ser reportada su desaparición.

El mandatario departamental aseguró que dicho proceso podría llevar al cierre de la institución si se determinan fallas.

“Es un proceso que, de comprobarse ineficiencias o fallas en la aplicación del plan de gestión del riesgo de la institución educativa, las decisiones pueden llegar hasta decretar el cierre del establecimiento”, dijo Rey en entrevista con la emisora Alerta Bogotá.

El gobernador aseguró que las posibles medidas contra el Gimnasio Campestre los Laureles dependen de la investigación principal que llevan a cabo las autoridades judiciales para determinar los motivos de la desaparición y muerte de la niña.

“Esperemos entonces qué sucede con esta investigación principal, y la suerte de la investigación principal determinará la suerte de esta investigación accesoria“, afirmó al medio.

“Si efectivamente la necropsia comprueba que la niña estuvo sumergida 18 días en el río y que no tiene signos de violencia, pues estaremos frente a un accidente y ya serán otras circunstancias, análisis, determinaciones las que se deban tomar frente a la institución educativa”, agregó Rey, quien señaló que desde la Gobernación no quieren que le ocurrió a Valeria Afanador “pudiera seguir ocurriendo a más niños que estén allí o que estén en algún establecimiento educativo y que tengan vulnerada su integridad“.

El gobernador manifestó, además, que todos los colegios deben “adoptar planes de gestión del riesgo“ y “garantizar la integridad física y mental de los estudiantes”.

Finalmente, en la entrevista afirmó que sobre el colegio de la niña no se habían reportado a la fecha quejas o reportes negativos que pudiesen “haber motivado de alguna otra manera un proceso de inspección, vigilancia, y control previo”.

Pronunciamiento del colegio

El pasado sábado, el Gimnasio Campestre los Laureles emitió un comunicado en el que dio a conocer que declararon una semana de duelo institucional ante la muerte de la menor.

“La pérdida de nuestra estudiante Valeria Afanador Cárdenas enluta a la familia y a nuestra comunidad educativa, nos entristece y nos marca para siempre. En memoria de Valeria, símbolo de ternura, amor y resiliencia, hemos declarado una semana de duelo institucional, sin clases ni actividades académicas, solo de unión y amor fraterno”, dijo el colegio.

Adicionalmente, la institución aseguró contar con protocolos de seguridad para proteger a sus estudiantes y dijo que está a disposición de las autoridades para el esclarecimiento de la muerte de Valeria.

Valeria fue vista por última vez en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe

“La institución ha contado siempre con direccionamientos y protocolos de seguridad para la protección de nuestros estudiantes. Corresponderá exclusivamente a las autoridades judiciales efectuar las investigaciones pertinentes, permitiendo el esclarecimiento de los hechos", señaló la institución.