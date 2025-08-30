Nuevo pronunciamiento del colegio de Valeria Afanador tras su muerte: “Queremos ser claros”

Un día después del hallazgo sin vida de Valeria Afanador, el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, donde fue vista por última vez la menor antes de desaparecer, emitió un nuevo pronunciamiento este sábado 30 de agosto.

El plantel educativo dio a conocer que declararon una semana de duelo institucional ante esta trágica noticia, luego de que por 18 días, las autoridades buscaran a la menor reportada como desaparecida desde el pasado 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca.

“La pérdida de nuestra estudiante Valeria Afanador Cárdenas enluta a la familia y a nuestra comunidad educativa, nos entristece y nos marca para siempre. En memoria de Valeria, símbolo de ternura, amor y resiliencia, hemos declarado una semana de duelo institucional, sin clases ni actividades académicas, solo de unión y amor fraterno”, dice el colegio mediante un comunicado.

Valeria Afanador fue encontrada con su sudadera, chaqueta y tenis puestos. | Foto: Suministrada a Semana

Así las cosas, durante la próxima semana, los estudiantes de esta institución no tendrán clases; sin embargo, el jueves 4 y viernes 5 de septiembre habrá actividades de recogimiento, oración, psicología y orientación.

“Nuestros niños, niñas, adolescentes, docentes, administrativos, padres de familia y comunidad educativa, podrán acompañarnos en horario de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. (confirmando asistencia y bajo los protocolos de seguridad que tendremos). Todo esto en honor a Valeria, porque estamos seguros de que su huella permanecerá en nuestros corazones y en nuestra institución", detalla el plantel.

Así mismo, el colegio fue enfático y envió un contundente mensaje a la opinión pública en medio de esta lamentable muerte que hoy mantiene de luto al país. El colegio rechazó los señalamientos que ha recibido y pidió prudencia en medio de las investigaciones que adelantan las autoridades para determinar lo que pasó con Valeria.

“Queremos ser claros con la opinión pública:

La institución ha contado siempre con direccionamientos y protocolos de seguridad para la protección de nuestros estudiantes.

Corresponderá exclusivamente a las autoridades judiciales efectuar las investigaciones pertinentes, permitiendo el esclarecimiento de los hechos.

En campesino halló a la menor sin vida en el río Frío, en Cajicá. | Foto: SEMANA

Como colegio, desde el principio hemos puesto a disposición de los investigadores toda la información necesaria y no descansaremos hasta que se conozca la verdad completa de este desgarrador episodio.

Al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger la educación, la salud y la estabilidad emocional de los más de 300 estudiantes y sus familias que hoy hacen parte de nuestra comunidad.

Este es el comunicado del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe

Por ello, hacemos un respetuoso llamado:

A los medios de comunicación y a la ciudadanía, a evitar conjeturas o juicios anticipados.

A reconocer que el juzgamiento mediático no solo hiere a los docentes y trabajadores, sino que también afecta a nuestros estudiantes, sus familias, a su integridad y desarrollo emocional y psicosocial.

A recordar que el colegio no es solo un espacio físico, sino la unión de todas las personas que lo conformamos y que hoy vivimos un duelo colectivo. Nuestro deber ser es educar y formar en la integralidad.

El cuerpo de Valeria permanece en Medicina Legal para identificar la causa de muerte. | Foto: Colprensa/Bomberos

En su debido momento, las autoridades darán a conocer los detalles de lo sucedido. Pedimos prudencia, respeto y solidaridad con la familia de Valeria, con los compañeros de Valeria, con todos nuestros estudiantes y con nuestro equipo de trabajo. Mantendremos nuestra convicción, como lo hemos hecho siempre con Valeria, sus hermanos, sus compañeros y todos los niños que hoy nos necesitan.