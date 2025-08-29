Suscribirse

Director de la Policía dispuso de un equipo élite para investigar la muerte de Valeria Afanador: “Es un día triste para Colombia”

El general Carlos Triana anunció un equipo especial de investigación en la zona para detallar el modo, tiempo y lugar en el que fue hallada la menor.

Periodista en Semana

30 de agosto de 2025, 2:29 a. m.
El general Carlos Triana, director de la Policía, envió un mensaje en medio de la muerte de la menor.
El general Carlos Triana, director de la Policía, envió un mensaje en medio de la muerte de la menor. | Foto: SEMANA

El país está conmovido tras el hallazgo sin vida de Valeria Afanador, la niña con síndrome de Down que permanecía desaparecida desde el pasado 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca.

Ante esta trágica noticia que se dio a conocer en la tarde de este viernes, 29 de agosto, la comunidad en general se encuentra expectante ante el fatal desenlace de su búsqueda que duró 18 días.

Contexto: ¿Quién halló el cuerpo de Valeria Afanador? Esto dijo la Fiscalía

El general Carlos Triana, director de la Policía, envió un mensaje en medio del dolor por la muerte de la menor que hoy enluta a una familia: “Hoy es un día triste para Colombia. La muerte de la pequeña Valeria Afanador nos tiene que conmovidos a todos”.

Así mismo, el general Triana anunció un equipo especial de investigación en la zona para detallar el modo, tiempo y lugar en el que fue hallada la menor.

“He dispuesto un equipo élite de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Colombiana para que se ponga al frente de la investigación bajo la orientación metodológica de la Fiscalía General de la Nación”, dijo.

Por lo pronto, el cuerpo de Valeria fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que se adelante la inspección al cadáver y determinen la causa de muerte.

Sigue la búsqueda de Valeria Afanador.
Valeria Afanador fue encontrada con su sudadera, chaqueta y tenis puestos. | Foto: Suministrada a Semana

“Estamos atentos al dictamen de Medicina Legal para conocer las causas de la muerte y, de esta manera, establecer las líneas de investigación que corresponden a estos trágicos hechos”, detalló el director de la Policía.

Finalmente, el alto mando se solidarizó con la familia de la menor, quienes guardaron la esperanza hasta el último momento de encontrar con vida a la menor de 10 años.

Enviamos nuestras condolencias a toda la comunidad del municipio de Cajicá, amigos y familiares de la pequeña Valeria Afanador”, puntualizó en el video el general.

