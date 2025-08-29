Nación

Director de la Policía dispuso de un equipo élite para investigar la muerte de Valeria Afanador: “Es un día triste para Colombia”

El general Carlos Triana anunció un equipo especial de investigación en la zona para detallar el modo, tiempo y lugar en el que fue hallada la menor.

30 de agosto de 2025, 2:29 a. m.