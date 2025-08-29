Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, lanzó fuerte hipótesis por la muerte de Valeria Afanador: “No da otra explicación”

El país está consternado por el hallazgo que hicieron las autoridades del cuerpo de Valeria Afanador, la menor de 10 años que permanecía desaparecida desde el pasado 12 de agosto en Cajicá, en el departamento de Cundinamarca.

En diálogo con SEMANA, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, lanzó una fuerte hipótesis, la cual llamó la atención de las autoridades.

El dirigente departamental expresó: “No da otra explicación de que Valeria pudo haber sido arrojada hace unas horas”.

Además, dijo que: “Fueron más de 200 personas las que estuvieron en la zona buscando a la menor”.

“Algún síntoma de deterioro corporal de 18 días sumergido en el agua, esas valoraciones son las que en este momento está haciendo la Fiscalía y el informe de necropsia será fundamental y determinante para saber —cómo ya lo advertí— si esto fue un delito, yo en principio sí lo creo”, insistió el gobernador de Cundinamarca.

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, dio a conocer la noticia. | Foto: Montaje Semana

A renglón seguido, afirmó el gobernador: “Porque estuvimos haciendo un trabajo supremamente robusto y 200 personas pasando por un mismo sitio, todos los días, esto no da otra explicación de que efectivamente Valeria pudo haber sido arrojada hace unas horas allí, pero la última palabra la tendrá el informe de necropsia de Medicina Legal”.

Sumado a ello, el gobernador de Cundinamarca, en un trino en el que confirmó el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, sembró varias dudas.

Video desaparición Valeria Afanador | Foto: Noticias Caracol

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, dijo en el trino.

Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 29, 2025

Agregó Jorge Rey: “Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes”.

Por último, el colegio donde estudiaba Valeria emitió un comunicado: “Hoy nuestro corazón está herido. Este episodio. Jamás contemplamos tener que enfrentar una situación tan devastadora, que hiere lo más profundo de nuestra vida institucional y de cada persona que hace parte de ella. La ausencia de Valeria deja un vacío imposible de llenar y nos enluta como institución”.