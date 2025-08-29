Muerte de Valeria Afanador | Gobernador Jorge Emilio Rey habla con SEMANA: “200 personas pasaron por el mismo sitio”

En la tarde del viernes 29 de agosto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció el lamentable hallazgo del cuerpo de la menor Valeria Afanador, tras largas jornadas de indagación realizadas en Cajicá y en las áreas cercanas.

En conversación con SEMANA, el funcionario entregó detalles clave que revelan información del caso y las condiciones en las cuales fue encontrado el cuerpo de la menor.

“Hacia las 3 de la tarde se recibió una llamada en la estación de Policía de Cajicá, en la que se advertía sobre la presencia de un cuerpo en el río —el mismo río del cual ustedes están mostrando imágenes— a unos 200 metros del sitio en donde se vio por última vez a Valeria”, señala el gobernador.

Por otra parte, detalló el actuar de las autoridades frente al caso y la prioridad que se le dio al mismo para poder encontrar a la menor con vida.

”La Policía acudió al lugar junto con algunos miembros del PMU permanente que tenemos en ese corredor, y se dio aviso a la Fiscalía. La Fiscalía realizó la inspección al cuerpo y, claramente, identificaron que se trataba de Valeria. Valeria con su sudadera… Valeria, que, sin duda, para nosotros esto es una noticia bastante triste, desalentadora. Estuvimos durante 18 días, todos los días, en largas jornadas, pasando por este mismo sitio de manera repetitiva“, complementó el funcionario.

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, dio a conocer la noticia. | Foto: Montaje Semana

Además, señaló que por el punto donde fue encontrada la menor pasaron más de 200 personas en los últimos días, lo que le genera muchas preguntas el caso.

“Imagínense ustedes 200 personas distribuidas en un perímetro inicial de 500 metros los dos o tres primeros días. Significaba entonces un número importante de personas cubriendo metro cuadrado por metro cuadrado y los buzos expertos cubriendo también el corredor”, destaca el gobernador.

Condiciones del lugar del hallazgo

Frente a la pregunta sobre el lugar donde los cuerpos de emergencia encontraron el cuerpo de la menor, el gobernador explicó de manera detallada las condiciones del mismo y la experticia de los grupos de búsqueda que actuaron en los últimos días.

“Los metros cúbicos de agua de un río que no es hondo, no es profundo. Es un río que no tiene más de unos 50, unos 60 centímetros de profundidad, un río que no tiene más de seis metros de ancho. Entonces, no era una situación tan compleja ni tan difícil para unos expertos que han tenido que buscar en grandes lagos, en el río Bogotá, en condiciones aún más complejas, en otros casos diferentes” declaró Jorge Emilio Rey.

La menor desapreció hace 18 días. | Foto: Foto 1: Suministrada / Foto 2: Noticias RCN

Junto a esto, aclaró que se recibió información de la comunidad, la cual se solidarizó con el caso.

“Se recibieron más de 35 o 40 llamadas dando información en torno a indicios por aquí, indicios por allá. Supuestamente, sitios donde se encontraba ella, que la habían acabado de ver, y también tuvimos que desplegar todo un operativo para poder llegar hasta esos rincones. No hubo una sola llamada que no se atendiera, y volvíamos al siguiente día a hacer presencia desde el punto cero, hasta cubrir esa zona del río, cubrir la zona del sector rural, cubrir el sector boscoso, porque había un bosque aquí también, muy cerca al colegio”puntualizó el gobernador.

Posibles delitos

En primer lugar, el gobernador señaló que se debe esperar los informes que entreguen los investigadores para poder tener más claro el panorama.

“Esperemos realmente qué arroja esta primera visual que tienen en este momento los organismos de seguridad y justicia, especialmente la Fiscalía. También están los bomberos en la zona. Ellos tienen sus apreciaciones, pero la verdad es que el informe de necropsia será el que nos dará un resultado absolutamente claro. Y, pues dejar de divagar tanto y, más bien, precisar y particularizar qué fue lo que ocurrió acá”, analizó Jorge Emilio Rey.

Los cuerpos de emergencia entregaron detalles del hallazgo. | Foto: Búsqueda de Valeria Afanador

Por otra parte, anunció que el acompañamiento desde el momento de la desaparición fue total, y se espera conocer qué pasó en los últimos días para tomar las medidas correspondientes.