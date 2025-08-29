Colegio de Valeria Afanador se pronunció tras hallazgo del cuerpo de la niña

Este viernes, 29 de agosto, el cuerpo de la niña Valeria Afanador fue hallado por un campesino en un sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá (Cundinamarca).

La menor, quien tenía síndrome de Down, estaba desaparecida desde el pasado 12 de agosto, en instantes en que estaba en su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, en Cajicá, Cundinamarca.

A continuación, el comunicado completo del colegio:

El Gimnasio Campestre los Laureles informa, con el más profundo dolor, que hemos sido enterados de la muerte de nuestra estudiante Valeria Afanador.

Hoy nuestro corazón está herido. Este episodio constituye el momento más doloroso en la historia de nuestra institución. Jamás contemplamos tener que enfrentar una situación tan devastadora, que hiere lo más profundo de nuestra vida institucional y de cada persona que hace parte de ella. La ausencia de Valeria deja un vacío imposible de llenar y nos enluta como institución.

Acompañamos a su familia con nuestra solidaridad y nuestro amor. Su dolor es también nuestro dolor, y lo abrazamos con toda la fraternidad de la que somos capaces. Reiteramos nuestra disposición absoluta para estar presentes en lo que sea necesario y para seguir, con firmeza, en la búsqueda de la verdad.

En medio de este sufrimiento, nos sostenemos en la fe, que nos recuerda:

“Dios está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido” (Salmo 34:18).

Que el Señor conforte nuestros corazones, nos llene de fortaleza y nos acompañe con su luz en este momento tan difícil.

Con profundo respeto y solidaridad, Gimnasio Campestre Los Laureles.

“No quedará en la impunidad”

Una vez se conoció el hallazgo del cuerpo de Valeria, se pronunció el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien indicó que el caso de la menor “no quedará en la impunidad”.

Valeria Afanador tenía 10 años. | Foto: Foto 1: Suministrada / Foto 2: Noticias RCN