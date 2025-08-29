Desgarrador pronunciamiento de familiares de Valeria Afanador tras su muerte: “Nos destrozaron la vida”

Durante 18 días, los familiares de Valeria Afanador guardaron la esperanzan de que la niña de 10 años con síndrome de Down, fuera hallada con vida tras ser desaparecida.

Sin embargo, esa ilusión se desvaneció en la tarde de este viernes, 29 de agosto, tras el reporte de las autoridades que informaron que su cuerpo fue encontrado muerto en el río Frío, en Cajicá, Cundinamarca.

Ante esta trágica noticia que mantiene conmocionado al país, se conoció el pronunciamiento de Felipe, primo de Valeria Afanador, quien envió un mensaje en medio de su dolor.

“Queremos que se haga justicia, porque nos destrozaron la vida. Estuve desde el día uno con el papá, la mamá de Valeria, ha sido muy difícil. Ver a los hermanitos tener miedo, que digan: ‘por favor no salgas, ¿cuándo va a volver Vale?’. Mis abuelos, que me digan: ‘Pipe, encuentren a Vale’”, detalló el familiar.

La familia de la menor está desconsolado, pero pide a todas las autoridades pertinentes que se haga justicia para que la muerte de Valeria, que fue vista por última vez en su colegio, no quede impune.

#ValeriaAfanador | “Queremos que se haga justicia porque nos destrozaron la vida a la familia”, aseguró Felipe, primo de Valeria Afanador. pic.twitter.com/hurZRfRoNu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 30, 2025

“Encontrarnos con que la niña está sin vida. Pues es muy duro, es un llamado para que haya justicia, para que la justicia colombiana haga algo, la justicia internacional haga algo. Y ya, Vale es un angelito ahora, y ella va a destapar todo lo que haya corrupción en este país”, mencionó Felipe.

Por el momento, el cuerpo de Valeria permanece en Medicina Legal, donde se espera que en las próximas horas se conozca el dictamen que detalle la causa de muerte de esta menor.

“Ni siquiera pudimos pasar, ni siquiera pudimos verla. Esto ya, esperar a ver con las horas que nos dicen”, agregó el primo, quien llegó hasta el punto donde fue hallada la niña.

Sin embargo, en medio de su dolor y entre lágrimas, Felipe expresó unas palabras conmovedoras hacia Valeria, donde detalló lo que significaba su prima para él y el resto de la familia.

Valeria Afanador fue encontrada con su sudadera, chaqueta y tenis puestos. | Foto: Suministrada a Semana

“Una niña que en 10 años nos trajo solo luz, porque la persona que la conoció, sabe lo que era Vale, lo que transmitía Vale, lo que era Vale para la familia. Desde el día uno, nos unió más. Si éramos una familia unida nos unió el doble”, afirmó.

Por último, su primo contó como era su relación con Valeria, quien la recordará por siempre como una niña carismática y alegre.