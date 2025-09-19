Nación
En vivo | Vía al Llano hoy 20 de septiembre: siga en directo el plan piloto de su apertura
La concesionaria Coviandina entregó algunas recomendaciones para quienes deben transitar por la vía Bogotá-Villavicencio.
Actualizaciones
9:00 p. m.
Recomendaciones
8:30 p. m.
Franjas horarias
8:00 p. m.
Horarios definidos
Este sábado 20 de septiembre iniciará el Plan Piloto que busca mejorar la movilidad por la variante entre el K18+340 y el K18+980, la cual presentó un derrumbe de tierra en pasado fin de semana.
La concesionaria Coviandina dio a conocer que para permitir el ingreso de transporte público de pasajeros (Fase 1) y automóviles (Fase 2) el Comité de Seguimiento aprobó la puesta en marcha simultánea de ambas fases, iniciando la prueba piloto.
Siga el minuto a minuto
Viernes, 19 de septiembre
Recomendaciones
De manera excepcional y mientras esté vigente la medida, se autorizará la circulación de cargas extradimensionadas que cumplan con lo dispuesto en la Resolución 3011 del 3 de agosto de 2025, únicamente en el horario de 6:00 p. m. a 6:00 a. m.
Toda carga con salientes deberá ir acompañada por vehículos escolta, conforme a lo establecido en la Resolución 4959 de 2006. Los vehículos no podrán superar una longitud total de 21 metros.
El sábado se ajustarán los tiempos de paso para dar mayor prelación subiendo, por lo tanto, se dejará en promedio de 30 a 45 minutos bajando (según el volumen de tráfico en ese sentido), en tanto que subiendo se dejarán entre 2 horas y hasta 2:30 horas conforme la longitud de la fila en ascenso.
Franjas horarias
La medida de paso de vehículos en las franjas horarias tendrá estos puntos de control:
- Sentido Villavicencio – Bogotá: K85+600 - Llano Lindo.
- Sentido Bogotá – Villavicencio: PK00+000 y el semáforo de El Uval.
“Quienes no lo hagan en el horario correspondiente deberán abstenerse de permanecer en los puntos de control para evitar congestiones. Se recomienda llegar como máximo una hora antes del inicio de su franja horaria“, dijo Coviandina.
Horarios definidos
- 6:00 a. m. – 6:00 p. m. : transitan automóviles, camionetas, camperos, camiones de 2 ejes, transporte público (buses y busetas).
- 6:00 p. m. – 6:00 a. m. : transitan vehículos categoría 5 (camiones de 3 y 4 ejes), categoría 6 (camión de 5 ejes), categoría 7 (camión de 6 o más ejes).
En desarrollo...