Suscribirse

Nación

En vivo | Vía al Llano hoy 20 de septiembre: siga en directo el plan piloto de su apertura

La concesionaria Coviandina entregó algunas recomendaciones para quienes deben transitar por la vía Bogotá-Villavicencio.

Redacción Semana
20 de septiembre de 2025, 2:16 a. m.
Movilidad estable en el tramo Naranjal–Mesa Grande mientras se prepara el horario reversible.
La Policía de Tránsito estará monitoreando la vía. | Foto: @CoviandinaSAS

Actualizaciones

Este sábado 20 de septiembre iniciará el Plan Piloto que busca mejorar la movilidad por la variante entre el K18+340 y el K18+980, la cual presentó un derrumbe de tierra en pasado fin de semana.

La concesionaria Coviandina dio a conocer que para permitir el ingreso de transporte público de pasajeros (Fase 1) y automóviles (Fase 2) el Comité de Seguimiento aprobó la puesta en marcha simultánea de ambas fases, iniciando la prueba piloto.

Algunos camiones ya han podido transitar por esta vía.
Algunos camiones ya han podido transitar por esta vía. | Foto: Tomada de las redes sociales de Coviandina.

Siga el minuto a minuto

Viernes, 19 de septiembre

Recomendaciones

De manera excepcional y mientras esté vigente la medida, se autorizará la circulación de cargas extradimensionadas que cumplan con lo dispuesto en la Resolución 3011 del 3 de agosto de 2025, únicamente en el horario de 6:00 p. m. a 6:00 a. m.

Toda carga con salientes deberá ir acompañada por vehículos escolta, conforme a lo establecido en la Resolución 4959 de 2006. Los vehículos no podrán superar una longitud total de 21 metros.

El sábado se ajustarán los tiempos de paso para dar mayor prelación subiendo, por lo tanto, se dejará en promedio de 30 a 45 minutos bajando (según el volumen de tráfico en ese sentido), en tanto que subiendo se dejarán entre 2 horas y hasta 2:30 horas conforme la longitud de la fila en ascenso.

Franjas horarias

La medida de paso de vehículos en las franjas horarias tendrá estos puntos de control:

  • Sentido Villavicencio – Bogotá: K85+600 - Llano Lindo.
  • Sentido Bogotá – Villavicencio: PK00+000 y el semáforo de El Uval.

“Quienes no lo hagan en el horario correspondiente deberán abstenerse de permanecer en los puntos de control para evitar congestiones. Se recomienda llegar como máximo una hora antes del inicio de su franja horaria“, dijo Coviandina.

Horarios definidos

  • 6:00 a. m. – 6:00 p. m. : transitan automóviles, camionetas, camperos, camiones de 2 ejes, transporte público (buses y busetas).
  • 6:00 p. m. – 6:00 a. m. : transitan vehículos categoría 5 (camiones de 3 y 4 ejes), categoría 6 (camión de 5 ejes), categoría 7 (camión de 6 o más ejes).

En desarrollo...

Noticias relacionadas

vía al llano hoyBogotáVillavicencio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.