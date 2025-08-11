Suscribirse

Valle del Cauca

Sacyr cierra financiación del corredor vial Buenaventura -Loboguerrero por 3,66 billones de pesos

Según la concesionaria, la operación fue suscrita por seis entidades, liderada y estructurada por JP Morgan y con la participación de banca multilateral y banca local.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 2:53 a. m.
6 proyectos con los que Sacyr está impulsando la infraestructura en Colombia.
Sacyr está impulsando la infraestructura en Colombia. | Foto: Sacyr

Sacyr Concesiones informó este lunes que logró cerrar con éxito la financiación de 3,66 billones de pesos (aproximadamente 780 millones de euros) para la concesión del corredor vial Buenaventura – Loboguerrero - Buga, en el Valle del Cauca.

El proyecto, aseguró, beneficiará a los vallecaucanos por medio de su conexión con el puerto de Buenaventura, en el occidente de Colombia.

“La financiación, realizada en pesos colombianos para evitar posibles impactos de fluctuación de moneda, ha sido liderada y estructurada por JP Morgan, y cuenta con la participación de IDB Invest, IFC, Bancolombia, BBVA, FDN y Bancoldex”, indicó.

Según Sacyr, la financiación se rige por un marco de Financiación Sostenible, el cual “sigue los más altos estándares internacionales de sostenibilidad y garantiza el rigor y la calidad del reporting. Cuenta con indicadores de sostenibilidad como la reducción de emisión de gases contaminantes y la contratación de mujeres en las zonas de influencia”.

La concesionaria aseguró que invertirá 4 billones de pesos (alrededor de 904 millones de dólares) para mejorar la vía, operarla y mantenerla durante 29 años.

Sacyr indicó también que ese corredor vial tiene 128 kilómetros de longitud, que incluyen la construcción de 35 nuevos kilómetros de doble calzada, y cuenta con un corredor en segunda calzada a lo largo de 118 km, el cual conecta el puerto de Buenaventura con el interior de Colombia.

“El proyecto, a cargo de la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico (100% Sacyr Concesiones), tendrá un impacto muy positivo en el Valle del Cauca y creará más de 6.000 empleos directos, indirectos e inducidos. Los usuarios, además de contar con una vía más cómoda y segura, reducirán su tiempo de desplazamiento en cerca de media hora”, señaló la entidad privada.

Contexto: Multinacional vende tres concesiones viales que tenía en Colombia. La operación supera los US$1.600

