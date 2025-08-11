Valle del Cauca

Sacyr cierra financiación del corredor vial Buenaventura -Loboguerrero por 3,66 billones de pesos

Según la concesionaria, la operación fue suscrita por seis entidades, liderada y estructurada por JP Morgan y con la participación de banca multilateral y banca local.

12 de agosto de 2025, 2:53 a. m.