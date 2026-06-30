“Las pruebas están”: Salud Hernández-Mora lanzó nuevo dardo contra Iván Cepeda por el “voto de fusil”

En un nuevo video publicado por SEMANA, la periodista Salud Hernández-Mora volvió a referirse a las elecciones presidenciales y aseguró que, a su juicio, existe una narrativa impulsada por la izquierda que busca desconocer el impacto que habrían tenido los grupos armados en algunas regiones durante la campaña.

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“Hay que desmontar la narrativa falsa, tergiversada y mentirosa de la izquierda colombiana y de sus aliados”, afirmó al comienzo de su intervención.

La periodista sostuvo que el respaldo ciudadano obtenido por los candidatos tuvo orígenes distintos y lanzó una de las frases más fuertes del video: “El voto de opinión fue para Abelardo De La Espriella. Y el del fusil, el de la maquinaria engrasada con fondos del Gobierno, lo acaparó Iván Cepeda”.

Para respaldar esa afirmación, Hernández-Mora puso como ejemplo el departamento de Arauca. Según dijo, quienes apoyaban la campaña de De La Espriella enfrentaron amenazas que, presuntamente, les impidieron hacer proselitismo en varios municipios.

“Los únicos que pudieron hacer campaña abiertamente en Arauca fueron para Iván Cepeda”, aseguró. También afirmó que en municipios como Arauquita, Saravena y Fortul no pudieron desplegar actividades de campaña debido, según ella, a intimidaciones del ELN.

La periodista agregó que, de acuerdo con testimonios recogidos durante la campaña, quienes manifestaban respaldo al entonces candidato presidencial corrían riesgos de sufrir represalias.

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“Nadie podía colocar un afiche del Tigre. Nadie podía decir que iba por Abelardo De La Espriella”, señaló.

Durante la entrevista también defendió la existencia del llamado “voto de fusil”. Frente a quienes consideran que esa teoría no tiene sustento, respondió: “No es un invento. Las pruebas están, los E-14 están”, al insistir en que en algunas mesas la totalidad de los votos favoreció a un solo candidato.

Finalmente, Hernández-Mora reiteró su postura sobre la influencia que, según ella, ejercieron grupos armados ilegales en distintas zonas del país durante la campaña presidencial. Concluyó con un mensaje dirigido a los ciudadanos: “No se dejen engañar por las falsedades de los petristas. El voto de fusil es una realidad incontestable”.