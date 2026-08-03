Entrenador de atletismo abusaba de menores deportistas en Bucaramanga mientras les hacía una promesa: esta es la historia

Los casos de abuso sexual contra menores siguen sacudiendo al país. En las últimas horas de este lunes, 3 de agosto, la Fiscalía General de la Nación anunció que fue condenado a 30 años de cárcel un individuo identificado como Giovanny Vega Blanco, entrenador de atletismo que agredió sexualmente a siete menores de edad en Bucaramanga, Santander.

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De acuerdo con el ente acusador, este sujeto abusó de las menores deportistas con edades entre 15 y 17 años, quienes pertenecían al club deportivo que era dirigido por él.

La Fiscalía recalcó que las siete menores fueron sometidas a múltiples vejámenes de carácter sexual, mientras se encontraban en proceso de formación deportiva bajo la dirección de Vega.

El ente acusador recalcó que este sujeto abusaba de las menores, mientras les prometía alcanzar reconocimiento a nivel nacional e internacional.

“Las menores de edad, quienes en su mayoría se encontraban en condición de vulnerabilidad, también fueron víctimas de abuso psicológico y verbal. Según la investigación, este hombre las sometía a expresiones humillantes y descalificantes que les generaron graves afectaciones psicológicas”, agregó la Fiscalía, sobre los hechos ocurridos entre 2014 y 2022.

En tal sentido, para la Fiscalía, Vega se aprovechó de su condición de formador y cuidador de las menores, así como de su trayectoria deportiva, para intimidarlas y evitar que denunciaran los hechos.

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Además de que deberá 30 años de cárcel, el juez del caso lo inhabilitó por varios años para el ejercicio de funciones públicas.

“Por lo anterior, fue declarado responsable de los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, ambas conductas agravadas. En la decisión, el juez lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años. Esta decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley”, concluyó la Fiscalía General de la Nación.