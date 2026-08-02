Diana Carolina Torres, candidata a la Contraloría: “El control fiscal va más allá de la revisión de un contrato”

Diana Carolina Torres es una de las candidatas que se disputa la Contraloría General de la República. Ella se comprometió a recuperar en los primeros cien días de su gestión el 30 por ciento de las más de 1.300 obras inconclusas en Colombia, incorporar la inteligencia artificial al control de los recursos públicos y crear una red de guardianes de las finanzas del Estado.

SEMANA: ¿Qué experiencia tiene para asumir el cargo de contralora?

Diana Torres: Yo llevo casi 15 años en tema del control fiscal. He sido contralora delegada para Antioquia de la Contraloría General de la República, contralora delegada de regalías de la misma entidad y además fui contralora de Antioquia y contralora de Medellín.

Desde el Gobierno de Abelardo De La Espriella piden no hacer pactos con el petrismo para elegir contralor: “No cuenten con nosotros”

SEMANA: ¿Por qué el Congreso debería inclinarse por su candidatura?

D. T.: Yo creo que hay varios aspectos. Primero, lo que acabamos de mencionar, que es la experiencia. Una experiencia que es muy robusta en esa área, tanto en la parte de las contralorías territoriales como ya desde lo nacional, que eso me da una perspectiva clara sobre la administración de los recursos públicos y de cómo deberían ser vigilados tanto en el nivel central como en los territorios. Además de mi preparación académica, lo que me hace diferente es la visión que yo tengo la Contraloría.

SEMANA: ¿Cuál es esa visión que la diferencia?

D. T.: Llevo muchos años allá y sé perfectamente cómo se hacen las auditorías y cómo se hace el proceso de responsabilidad fiscal, y, por supuesto, hay que seguir haciéndolos, pero a lo largo de estos años en la Contraloría he aprendido que el control fiscal va más allá de la revisión de un contrato.

Diana Carolina Torres, candidata a la Contraloría General de la República. Foto: Suministrada a Semana.

SEMANA: ¿Cuál es su propuesta?

D. T.: Lo que busco, en primer lugar, es que la Contraloría pueda devolverle a la ciudadanía la confianza en las instituciones, especialmente en la Contraloría General de la República, que será la primera que tiene que dar ejemplo. Además de eso, tengo la convicción de que el control fiscal, si bien sirve para hacer seguimiento permanente a los recursos públicos, al final de todo sirve para mejorar la inversión de los recursos en Colombia y, por lo tanto, para mejorar la calidad de vida de todas las personas. En la medida que se haga un buen control fiscal, esa inversión se va a mejorar muchísimo si usted lo hace desde la Contraloría de una manera técnica, independiente y juiciosa.

Después de que se hace todo el tema de la responsabilidad fiscal, vamos a poder ver, inclusive, si se hacen unos análisis previos, que es lo que yo pienso hacer en la Contraloría en cuanto llegue, se hace como un diagnóstico de país, podríamos ver cómo se mejora realmente la calidad de vida a través del mejoramiento de la inversión de los recursos públicos.

Así está la pelea por la elección del próximo contralor general