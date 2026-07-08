Falta de cobertura en pólizas de responsabilidad médica expondría a clínicas y hospitales a demandas sin respaldo, advierte exsuperintendente

La falta de cobertura efectiva de las pólizas de seguros que amparan a clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios de salud frente a futuras demandas por responsabilidad médica podría representar un riesgo financiero para el sistema de salud colombiano. Así lo advirtió Fabio Aristizábal, exsuperintendente Nacional de Salud, quien señaló que numerosas instituciones podrían enfrentar reclamaciones de alto valor sin contar con el respaldo asegurador necesario para responder por hechos ocurridos años atrás.

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La advertencia se produce en un contexto en el que la Superintendencia Nacional de Salud reportó el cierre de más de 514.000 reclamaciones entre enero y marzo de 2026. De acuerdo con la información presentada por Aristizábal, esta cifra refleja el volumen de controversias relacionadas con la prestación de servicios de salud y las dificultades que persisten en el sector.

Sin embargo, según Aristizábal, el principal riesgo no se limita al volumen de reclamaciones actuales, sino a aquellas que pueden presentarse varios años después de ocurrido un procedimiento médico.

Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud. Foto: Suministrada / API

El exfuncionario explicó que más del 80 % de las clínicas, hospitales, centros médicos y demás instituciones de atención en el país opera con pólizas de seguro bajo la modalidad conocida como claims made. Este esquema de aseguramiento cubre las reclamaciones que se presentan mientras la póliza se encuentra vigente, pero deja por fuera aquellas relacionadas con actos médicos realizados años atrás cuando la cobertura ya no está activa.

En la práctica, según explicó, esto implica que si una institución cambia de aseguradora, cancela su póliza o deja de renovarla, una demanda presentada posteriormente podría no estar cubierta, aun cuando el procedimiento médico se hubiera realizado durante el período en el que el prestador contaba con un seguro.

“Este riesgo es particularmente alto en Colombia, ya que las acciones de responsabilidad médica pueden presentarse hasta diez años después de ocurrido el hecho que originó el daño. Por ello, una clínica, hospital o profesional de la salud puede enfrentarse a demandas millonarias muchos años después de haber prestado el servicio, encontrándose sin cobertura alguna para responder”, puntualiza Aristizábal.

Falta de cobertura en pólizas de responsabilidad médica expondría a clínicas y hospitales a demandas sin respaldo. Foto: ADOBE STOCK

Frente a este panorama, el exsuperintendente planteó la necesidad de adoptar mecanismos de aseguramiento que permitan mantener la protección frente a reclamaciones presentadas años después de la atención médica.

Desde su experiencia en TUT-Re, organización que promueve la adopción de pólizas de responsabilidad médica civil en base a ocurrencia para clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios de salud, Aristizábal señaló que este modelo basa la cobertura en la fecha en la que ocurrió el acto médico y no en el momento en que se presenta la reclamación.

Bajo este esquema, si un procedimiento fue realizado durante la vigencia de la póliza, la cobertura permanece para ese evento de manera permanente, independientemente de que la reclamación se interponga cinco o diez años después.

De acuerdo con la información suministrada, este modelo también busca ofrecer mayor estabilidad financiera y jurídica a las instituciones, reducir la incertidumbre frente a contingencias futuras y disminuir la dependencia de la renovación continua de las pólizas para conservar la protección de eventos pasados. Asimismo, se plantea que contribuye a mejorar la previsibilidad en la gestión del riesgo y fortalece los procesos institucionales relacionados con la acreditación y la sostenibilidad de los prestadores de servicios de salud.

Las pólizas de responsabilidad médica civil en base ocurrencia, según la información entregada, fueron introducidas en Colombia por MGA o agencias de suscripción como TUT-Re y ya han sido implementadas en instituciones como el Hospital San Vicente Fundación, Metrosalud y el Hospital Alma Máter de Antioquia.