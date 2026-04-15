Estos son los mejores pescados para tener un cerebro joven, según doctora Tania Martínez

Diversos estudios científicos han señalado que el deterioro cognitivo está vinculado tanto a la edad y las rutinas como a la calidad de los nutrientes que llegan al sistema nervioso. En ese sentido, los hábitos alimenticios se han convertido en un factor determinante para preservar las funciones neuronales a lo largo del tiempo.

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Uno de estos alimentos de gran valor nutricional es el pescado; por esta razón, SEMANA habló con la nutricionista Tania Martínez, docente de la Universidad Nacional, con el fin de saber cuáles son los mejores para la salud y que sean accesibles para la gran mayoría de la población en Colombia.

Las sardinas son una excelente fuente de omega 3. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este tema surgió del pódcast del médico español Rodrigo Arteaga, titulado ‘Qué comer para mantener tu cerebro joven y tu memoria fuerte’, en el que señaló que la sardina era el mejor pescado para la salud.

Frente a esa premisa, SEMANA le consultó a la doctora Martínez sobre los beneficios de comer sardina: “Es un alimento con varios beneficios. Nutricionalmente, es una muy buena fuente de omega 3, y contiene otros nutrientes como potasio, magnesio, calcio, hierro, zinc, taurina y arginina, que tienen un efecto benéfico a nivel cardiovascular (mejora los lípidos en sangre), antiinflamatorio y cerebral (mejorando atención y memoria)”.

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Por otra parte, Arteaga manifestó en el pódcast que “una lata de sardinas a la semana, por ejemplo, ya va haciendo una diferencia. Dos o tres veces que tú consumas sardinas por semana es de las mejores cosas que puedes hacer por tu cerebro”.

En la misma línea está la doctora Martínez, quien compartió con este medio que “la recomendación podría ser de 2 a 3 veces por semana, preferiblemente fresco”. Sin embargo, hay una salvedad: “Si es opción enlatada, (solamente se recomienda) de 1 a 2 veces, debido a que tienen alto contenido de sodio”.

El atún es recomendado en una dieta balanceada. Foto: Getty Images/iStockphoto

Finalmente, SEMANA le consultó a la nutricionista sobre si la sardina era “el mejor pescado”, tal como había sugerido Arteaga en su pódcast, o si en nuestro país había alternativas que tuviesen el mismo o mayor impacto positivo en la salud: “(La sardina) es un pescado accesible a la población por costo y practicidad. Ya vimos que nutricionalmente es bueno; sin embargo, hay otras opciones también buenas en Colombia con un alto contenido de omega 3, como el jurel, bonito (o atún blanco) y el atún fresco.”

La invitación es alimentarse de forma adecuada, con el fin de tener un cuerpo sano y una mente joven.